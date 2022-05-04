Espargaro: "Aprilia'nın 2022 şampiyonluk savaşı gerçek"

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Tecrübeli İspanyol sürücü, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen İspanya GP'de Jack Miller ve Marc Marquez'le giriştiği keyifli savaşı kazanarak, bu yılki üçüncü podyumunu elde etmeyi başarmıştı.

Aynı zamanda Portekiz'den sonra arka arkaya ikinci kez podyuma çıkan Espargaro, bu yılki Arjantin GP'de kariyerinin ilk zaferini elde etmişti.

Espargaro, Aprilia'sıyla Quartararo ile yarışabilecek tempoya sahip olmadığını kabul ediyor fakat İtalyan üreticinin şampiyonluk şansına sahip olduğu görüşünde.

Espargaro, şu anda bir rüya yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda, ”Valencia'ya kadar bu rüyadan uyanmayacağım."

“Düş kurmaya Katar'da başladım ama ayaklarımı yere sağlam basmaya devam edeceğim. Fakat bu [rüya] gerçek, gerçekten gerçek."

“Harika bir iş çıkarıyoruz. Elbette şu an için Fabio ile aynı tempoda olmadığımızı kabul etmeliyiz."

“Biraz eksik kalıyoruz, çok fazla değil çünkü bugün Jack [Miller] ve Marc'ın [Marquez] arkasına sıkışmamış olsaydım onlara [Quartararo ve Bagnaia] çok yakın olurdum."

“Biraz geride kaldım, bu yüzden bu yılın kilit noktası tutarlılık, hata yapmamak ve hep mücadelede kalmak olacak."

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Photo by: Dorna

“Şampiyonanın neredeyse %33'ünü tamamladık ve Fabio'nun sadece yedi puan gerisindeyiz.” cevabını verdi.

Espargaro'nun Jerez'deki podyumu, Aprilia'nın 2015'ten bu yana sahip olduğu imtiyaz hakkını kaybettiği anlamına geliyor.

Bu, Aprilia'nın artık ana sürücüleriyle sezon içi testler yapamayacağı, sahip olduğu toplam motor şansının 2023'te dokuzdan yediye düşeceği ve gelecek sezon için hem motoru hem de aerodinamiyi özgürce geliştiremeyeceği anlamına da geliyor.

Espargaro bunun Aprilia mühendisleri için işleri daha zorlu hale getireceğini kabul etse de, RS-GP'nin performansı göz önüne alındığında bu durumun adil olduğunu söyledi.

Espargaro, ”Henüz altıncı yarıştaysak ve liderin sadece yedi puan gerisindeysek, motosikletin iyi çalıştığını söyleyebiliriz."

"Yani sahip olduğumuz imtiyaz hakkını kaybetmek ve onlara karşı aynı ekipmanlarla savaşmak adil."

“Aprilia mühendislerine gerçekten çok inanıyorum ve elbette artık biraz daha stresli olacaklarını biliyorum."

“Fakat işlerin çok değişeceğini sanmıyorum. Hayat benim için biraz daha kolay olacak çünkü Le Mans'tan sonra Mugello'da testim vardı. Eve dönmek ve bisiklet antrenmanı yapmak için daha fazla zamanım olacak."

"Gerçekten üzerimde baskı yok. En zor şey bugün geldiğimiz seviyeye ulaşmaktı. Motorun biraz daha uzun süre dayanması gerekecek ama bunu yapacaklarına eminim." dedi.