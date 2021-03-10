Espargaro: ‘’Aprilia, 2021’de MotoGP’nin en iyileriyle mücadele etmeyi hak ediyor’’

Aleix Espargaro, RS-GP motosikletiyle ileriye dönük bir adım atan Aprilia’nın, 2021’de güçlü bir sezonu hak ettiğine inanıyor.
Aprilia, 2021 sezonuna tamamen yeni bir motosikletle başlamak içini izni olan iki üreticiden biri.
Espargaro takımın yeni motosikleti RS-GP’nin sürüşünde çok büyük bir değişiklik olmasa da, sürüşün ’’biraz daha farklı’’ olduğuna inanıyor.
İspanyol sürücü, motosikleti Kasım’dan bu yana test ediyordu ve Cumartesi günkü Katar testinin ilk gününde en hızlı isim oldu. Pazar günkü seansların ardından kombine edilmiş zamanlarda ise 0.212 saniye geride kalarak üçüncülüğü elde etti.
Rakiplerinin motosikletlerini önemli derecede geliştirememiş olmasından dolayı, Aprilia’nın daha güçlü takımlarla arasındaki farkı kapatmak için önemli bir şansı oldu ve Espargaro İtalyan üreticinin ‘’iyi durumda’’ olduğunu düşünüyor.
Espargaro, ‘’Bence bunu gerçekten hak ettik.’’
‘’Kalbimden geçenleri söylüyorum, bence iyi bir yılı hak ediyoruz. Belki son aşamayı hak etmiyoruz ancak en iyi motosikletlerle ve griddeki en iyi sürücülerle yarışmayı hak ediyoruz.’’
‘’Geçen sezon biraz sıkıntılar yaşadık fakat samimi bir şekilde söylüyorum, bu yılın motosikleti daha iyi görünüyor.’’
‘’İki günün sonunda, herkes çok iyi tur zamanları çıkardı. Biz de, iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz.’’
‘’Yine de Valencia’ya kadar yapacak çok şeyimiz var, fakat iyi bir yoldayız.’’ dedi.