Espargaro: ‘’Aprilia, 2021’de MotoGP’nin en iyileriyle mücadele etmeyi hak ediyor’’

Aprilia, 2021 sezonuna tamamen yeni bir motosikletle başlamak içini izni olan iki üreticiden biri.

Espargaro takımın yeni motosikleti RS-GP’nin sürüşünde çok büyük bir değişiklik olmasa da, sürüşün ’’biraz daha farklı’’ olduğuna inanıyor.

İspanyol sürücü, motosikleti Kasım’dan bu yana test ediyordu ve Cumartesi günkü Katar testinin ilk gününde en hızlı isim oldu. Pazar günkü seansların ardından kombine edilmiş zamanlarda ise 0.212 saniye geride kalarak üçüncülüğü elde etti.

Rakiplerinin motosikletlerini önemli derecede geliştirememiş olmasından dolayı, Aprilia’nın daha güçlü takımlarla arasındaki farkı kapatmak için önemli bir şansı oldu ve Espargaro İtalyan üreticinin ‘’iyi durumda’’ olduğunu düşünüyor.

Espargaro, ‘’Bence bunu gerçekten hak ettik.’’

‘’Kalbimden geçenleri söylüyorum, bence iyi bir yılı hak ediyoruz. Belki son aşamayı hak etmiyoruz ancak en iyi motosikletlerle ve griddeki en iyi sürücülerle yarışmayı hak ediyoruz.’’

‘’Geçen sezon biraz sıkıntılar yaşadık fakat samimi bir şekilde söylüyorum, bu yılın motosikleti daha iyi görünüyor.’’

‘’İki günün sonunda, herkes çok iyi tur zamanları çıkardı. Biz de, iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz.’’

‘’Yine de Valencia’ya kadar yapacak çok şeyimiz var, fakat iyi bir yoldayız.’’ dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, geçen sezon benzer şekilde iyi geçen bir test döneminin sonrasında ‘’gerçeklerle yüzleştikleri’’ için, başlangıçta temkinli olmayı tercih ediyor.

Yine de, hızlarının geçen seneden daha iyi olmasıyla, kendisini umutlu hissediyor.

‘’Geçen yıl mutluydum çünkü kış testlerimiz iyiydi ve altı ila onuncu sıralar arasındaydık. Tıpkı geçen sezonun sonlarına doğru olduğumuz gibi.’’

‘’Maalesef bu mücadeleyi sezon boyunca dengeleyip, sezon boyunca altıncılık-onunculuk mücadelesinde kalamadık. Sezon öncesi testleri sonrasında belirlediğim amaç buydu.’’

‘’Ancak bu başka bir hikaye. Bu testte ve aynı zamanda Jerez’dekinde, geçen senekinden daha rekabetçi tur zamanları çıkarıyoruz.’’

‘’Dün neredeyse bütün gün zaman tablosunda lider konumdaydık ve bugün de genel olarka liderdik."

‘’Yarış simülasyonuna bakarsak da, birçok turu 1:54'lük turlarla tamamladım. Yani evet, bu motosiklet geçen sezonunkine göre çok daha iyi duruyor.’’

‘’Yarışlar daha farklı olacak ancak bu sezon geçen sezona kıyasla çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum.’’

Espargaro yeni motosikletin virajlarda daha ağır hissettirdiğini ve yeni aerodinaminin en yüksek sürati biraz azalttığını dile getirdi.