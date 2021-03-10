MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
08 Nis
Postponed
R
MotoGP
Americas GP
15 Nis
Postponed
R
MotoGP
Portekiz GP
16 Nis
Sıradaki Etkinlik
36 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
29 Nis
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
13 May
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
27 May
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalan GP
03 Haz
Sıradaki Etkinlik
84 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
17 Haz
Sıradaki Etkinlik
98 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda GP
24 Haz
Sıradaki Etkinlik
105 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
08 Tem
Sıradaki Etkinlik
119 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
12 Ağu
Sıradaki Etkinlik
154 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
26 Ağu
Sıradaki Etkinlik
168 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
09 Eyl
Sıradaki Etkinlik
182 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
16 Eyl
Sıradaki Etkinlik
189 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
30 Eyl
Sıradaki Etkinlik
203 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
07 Eki
Sıradaki Etkinlik
210 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
21 Eki
Sıradaki Etkinlik
224 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
28 Eki
Sıradaki Etkinlik
231 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
11 Kas
Sıradaki Etkinlik
245 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Marquez, Katar GP geçici katılımcı listesine dahil edildi
MotoGP / Haberler

Espargaro: ‘’Aprilia, 2021’de MotoGP’nin en iyileriyle mücadele etmeyi hak ediyor’’

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Aleix Espargaro, RS-GP motosikletiyle ileriye dönük bir adım atan Aprilia’nın, 2021’de güçlü bir sezonu hak ettiğine inanıyor.

Espargaro: ‘’Aprilia, 2021’de MotoGP’nin en iyileriyle mücadele etmeyi hak ediyor’’

Aprilia, 2021 sezonuna tamamen yeni bir motosikletle başlamak içini izni olan iki üreticiden biri.

Espargaro takımın yeni motosikleti RS-GP’nin sürüşünde çok büyük bir değişiklik olmasa da, sürüşün ’’biraz daha farklı’’ olduğuna inanıyor.

İspanyol sürücü, motosikleti Kasım’dan bu yana test ediyordu ve Cumartesi günkü Katar testinin ilk gününde en hızlı isim oldu. Pazar günkü seansların ardından kombine edilmiş zamanlarda ise 0.212 saniye geride kalarak üçüncülüğü elde etti.

Rakiplerinin motosikletlerini önemli derecede geliştirememiş olmasından dolayı, Aprilia’nın daha güçlü takımlarla arasındaki farkı kapatmak için önemli bir şansı oldu ve Espargaro İtalyan üreticinin ‘’iyi durumda’’ olduğunu düşünüyor.

Espargaro, ‘’Bence bunu gerçekten hak ettik.’’

‘’Kalbimden geçenleri söylüyorum, bence iyi bir yılı hak ediyoruz. Belki son aşamayı hak etmiyoruz ancak en iyi motosikletlerle ve griddeki en iyi sürücülerle yarışmayı hak ediyoruz.’’

‘’Geçen sezon biraz sıkıntılar yaşadık fakat samimi bir şekilde söylüyorum, bu yılın motosikleti daha iyi görünüyor.’’

‘’İki günün sonunda, herkes çok iyi tur zamanları çıkardı. Biz de, iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz.’’

‘’Yine de Valencia’ya kadar yapacak çok şeyimiz var, fakat iyi bir yoldayız.’’ dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, geçen sezon benzer şekilde iyi geçen bir test döneminin sonrasında ‘’gerçeklerle yüzleştikleri’’ için, başlangıçta temkinli olmayı tercih ediyor.

Yine de, hızlarının geçen seneden daha iyi olmasıyla, kendisini umutlu hissediyor.

‘’Geçen yıl mutluydum çünkü kış testlerimiz iyiydi ve altı ila onuncu sıralar arasındaydık. Tıpkı geçen sezonun sonlarına doğru olduğumuz gibi.’’

‘’Maalesef bu mücadeleyi sezon boyunca dengeleyip, sezon boyunca altıncılık-onunculuk mücadelesinde kalamadık. Sezon öncesi testleri sonrasında belirlediğim amaç buydu.’’

‘’Ancak bu başka bir hikaye. Bu testte ve aynı zamanda Jerez’dekinde, geçen senekinden daha rekabetçi tur zamanları çıkarıyoruz.’’

‘’Dün neredeyse bütün gün zaman tablosunda lider konumdaydık ve bugün de genel olarka liderdik."

‘’Yarış simülasyonuna bakarsak da, birçok turu 1:54'lük turlarla tamamladım. Yani evet, bu motosiklet geçen sezonunkine göre çok daha iyi duruyor.’’

‘’Yarışlar daha farklı olacak ancak bu sezon geçen sezona kıyasla çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum.’’

Espargaro yeni motosikletin virajlarda daha ağır hissettirdiğini ve yeni aerodinaminin en yüksek sürati biraz azalttığını dile getirdi.

paylaşım
yorumlar
Marquez, Katar GP geçici katılımcı listesine dahil edildi

Önceki haber

Marquez, Katar GP geçici katılımcı listesine dahil edildi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Aleix Espargaro
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, Bahreyn test programını açıkladı

11s
2
Formula 1

Williams "sponsorluk parasının son kuruşu için" marka adını zedelemeyecek

12s
3
Formula 1

Sainz ve Leclerc, başarılarına rağmen Hamilton'dan korkmuyor

11s
4
Formula 1

Formula 1 resmî yayın servisi F1 TV Pro’yu güncelliyor

42 dk
5
Formula 1

Red Bull Honda'yla son sezonlarından ümitli: "Hedefimiz Dünya Şampiyonluğu!"

14s
Son Haberler
Espargaro: ‘’Aprilia, 2021’de MotoGP’nin en iyileriyle mücadele etmeyi hak ediyor’’
MOTOGP

Espargaro: ‘’Aprilia, 2021’de MotoGP’nin en iyileriyle mücadele etmeyi hak ediyor’’

1s
Marquez, Katar GP geçici katılımcı listesine dahil edildi
MOTOGP

Marquez, Katar GP geçici katılımcı listesine dahil edildi

12s
MotoGP, yeni BMW güvenlik araçlarını tanıttı
MOTOGP

MotoGP, yeni BMW güvenlik araçlarını tanıttı

14s
Yamaha'nın Morbidelli'nin motosikletini güncellemesi "büyük bir sürpriz" olmuş
MOTOGP

Yamaha'nın Morbidelli'nin motosikletini güncellemesi "büyük bir sürpriz" olmuş

18s
Rins: "2022 Suzuki motorunun test edilmesi 2021'in değerini azaltmıyor"
MOTOGP

Rins: "2022 Suzuki motorunun test edilmesi 2021'in değerini azaltmıyor"

22s
Son Videolar
Marc Marquez iyileşmeye devam ediyor 04:31
MotoGP
8 Mar 2021

Marc Marquez iyileşmeye devam ediyor

Yamaha’da, 2021 sezonunda başka Rossi/Lorenzo tarzı rekabet olacak mı? 09:49
MotoGP
1 Mar 2021

Yamaha’da, 2021 sezonunda başka Rossi/Lorenzo tarzı rekabet olacak mı?

2021 PETRONAS Sepang Racing Takım Lansmanı 00:00
MotoGP
1 Mar 2021

2021 PETRONAS Sepang Racing Takım Lansmanı

PETRONAS Sepang Racing Takımı - 2021 Takım Tanıtımı Teaserı 00:33
MotoGP
26 Şub 2021

PETRONAS Sepang Racing Takımı - 2021 Takım Tanıtımı Teaserı

Repsol Honda Team - Marc Marquez röportajı 07:32
MotoGP
24 Şub 2021

Repsol Honda Team - Marc Marquez röportajı

More from
Lewis Duncan
Yamaha'nın Morbidelli'nin motosikletini güncellemesi "büyük bir sürpriz" olmuş Katar Şubat testi
MotoGP / Haberler

Yamaha'nın Morbidelli'nin motosikletini güncellemesi "büyük bir sürpriz" olmuş

Rins: "2022 Suzuki motorunun test edilmesi 2021'in değerini azaltmıyor" Katar Şubat testi
MotoGP / Haberler

Rins: "2022 Suzuki motorunun test edilmesi 2021'in değerini azaltmıyor"

Vinales, eski motosikletin Katar'daki yarış temposuna şaşırdı
MotoGP / Haberler

Vinales, eski motosikletin Katar'daki yarış temposuna şaşırdı

More from
Aleix Espargaro
Espargaro: "2021 Aprilia'nın sürüşü epey farklı" Katar Şubat testi
MotoGP / Haberler

Espargaro: "2021 Aprilia'nın sürüşü epey farklı"

Aleix Espargaro: "Zarco, sürücülerin güvenliğini önemsemiyor"
MotoGP / Son dakika

Aleix Espargaro: "Zarco, sürücülerin güvenliğini önemsemiyor"

Espargaro: "Sıralama turları yüzünden podyumu kaçırdık" Portekiz GP
MotoGP / Son dakika

Espargaro: "Sıralama turları yüzünden podyumu kaçırdık"

More from
Aprilia Racing Team Gresini
Aprilia: "2021 MotoGP'deki en önemli yılımız"
MotoGP / Son dakika

Aprilia: "2021 MotoGP'deki en önemli yılımız"

Gresini MotoGP takım patronunun durumu kritik fakat stabil
MotoGP / Son dakika

Gresini MotoGP takım patronunun durumu kritik fakat stabil

MotoGP takım patronu Gresini, COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
MotoGP / Son dakika

MotoGP takım patronu Gresini, COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Çok Okunanlar Bugün

Binotto: "Önemli olan takımdır, takımdan daha önemli tek bir birey yoktur"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Önemli olan takımdır, takımdan daha önemli tek bir birey yoktur"

F1 TV Pro %25 indirime girdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 TV Pro %25 indirime girdi

Williams "sponsorluk parasının son kuruşu için" marka adını zedelemeyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams "sponsorluk parasının son kuruşu için" marka adını zedelemeyecek

Sainz ve Leclerc, başarılarına rağmen Hamilton'dan korkmuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz ve Leclerc, başarılarına rağmen Hamilton'dan korkmuyor

Red Bull, Bahreyn test programını açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Bahreyn test programını açıkladı

Analiz: VW'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Analiz: VW'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Red Bull Honda'yla son sezonlarından ümitli: "Hedefimiz Dünya Şampiyonluğu!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull Honda'yla son sezonlarından ümitli: "Hedefimiz Dünya Şampiyonluğu!"

Leclerc: "Ferrari'yle sezon öncesinde daha önce hiç bu kadar zaman geçirmemiştim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Ferrari'yle sezon öncesinde daha önce hiç bu kadar zaman geçirmemiştim"

Son Haberler

Espargaro: ‘’Aprilia, 2021’de MotoGP’nin en iyileriyle mücadele etmeyi hak ediyor’’
MOTOGP MotoGP / Haberler

Espargaro: ‘’Aprilia, 2021’de MotoGP’nin en iyileriyle mücadele etmeyi hak ediyor’’

Marquez, Katar GP geçici katılımcı listesine dahil edildi
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Marquez, Katar GP geçici katılımcı listesine dahil edildi

MotoGP, yeni BMW güvenlik araçlarını tanıttı
MOTOGP MotoGP / Son dakika

MotoGP, yeni BMW güvenlik araçlarını tanıttı

Yamaha'nın Morbidelli'nin motosikletini güncellemesi "büyük bir sürpriz" olmuş
MOTOGP MotoGP / Haberler

Yamaha'nın Morbidelli'nin motosikletini güncellemesi "büyük bir sürpriz" olmuş

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.