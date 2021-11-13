Espargaro ağır kaza sonrası Valensiya GP sıralama turlarını kaçıracak

Pol Espargaro, cumartesi sabahı gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansının ikinci kısmında ciddi bir kaza yaptı.

Sola doğru dönülen 13. virajda motosikletinin üzerinden fırlayan Espargaro, sert şekilde yere düştü ve ardından birkaç takla atıp pist dışına doğru savruldu.

29 yaşındaki sürücü, çakıl havuzunda sersemlemiş halde kaldı ve kendine güçlükle geldi. Ayağa kalkamayan Espargaro, sedyeyle tıp merkezine götürüldü.

İlk incelemelerde vücudunda herhangi bir kırık tespit edilmedi. Fakat daha fazla inceleme için Valensiya'daki bir hastaneye nakledildi.

Repsol Honda takım patronu Alberto Puig, Espargaro'nun esas olarak kaburgalarında ve bileğinde ağrı olduğunu doğruladı.

MotoGP doktoru Dr. Angel Charte ise , “Tıp merkezine vardığında biraz kafası karışmıştı ve özellikle sağ tarafında göğüs ağrısı vardı. Nörolojik muayenede kırık yok ama düşme nedeniyle bir çeşit kaburga yaralanması olması muhtemel. Daha fazla tarama yapılması ve daha ileri seviyede inceleme için hastaneye götürüldü. Sağ bileğinde de ağrı var." dedi.

Marc Marquez'in de yokluğu düşünüldüğünde hiçbir Repsol Honda sürücüsü Cumartesi günü Valensiya Grand Prix'sine katılamamış olacak.