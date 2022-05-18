Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Marquez: "Kimse kaza yapmasaydı dokuzuncu olurduk"
MotoGP / Fransa GP Haberler

Espargaro, 2023 Aprilia MotoGP görüşmelerinde neler olduğunu "bilmiyor"

Aleix Espargaro, Fransa Grand Prix'sinde bir podyum daha almasına rağmen, 2023 MotoGP sezonu için Aprilia ile yapılan görüşmelerde "neler olduğunu bilmediğini" söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Espargaro, 2023 Aprilia MotoGP görüşmelerinde neler olduğunu "bilmiyor"
Haberi dinle

İspanyol, pazar günü yapılan Fransa GP'de üçüncülüğü almak için Fabio Quartararo'ya karşı savunma yaptı ve sezonun arka arkaya üçüncü podyumunu elde etti.

Aprilia sürücüsü, motosikletinin ve kendisinin gerçek şampiyonluk adayı olduğunu sürekli kanıtlıyor ve şu anda, şampiyonada Quartararo'nun sadece dört puan gerisinde yer alıyor.

Fakat Espargaro, Austin hafta sonunda, her iki taraf da şartlar açısından çok uzak noktalarda olduğu için Aprilia yaptığı ilk görüşmelerin kendisini "üzgün" bıraktığını söylemişti.

Le Mans podyumunun ardından Aprilia'nın kendisine hayır demesini zorlaştırıp zorlaştırmadığı sorulan Espargaro şunları söyledi: "Orada neler olduğunu bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum."

"Beni etkilemiyor. Çok mutluyum ve anın keyfini çıkarıyorum."

"Geleceğimi en yakın zamanda bilmek yardımcı olacak çünkü bana sakinlik verecek."

"Daha fazla yapabileceğim bir şey yok. Her yarışı kazanabilirim ama bu çok zor."

"Tüm yapabileceğim, her yarışta podyum almak."

"Fakat sürücü marketi ve şampiyona şu anda çılgın. Her sürücünün seviyesi inanılmaz."

Espargaro held off Quartararo to finish third in Sunday's French GP

Espargaro held off Quartararo to finish third in Sunday's French GP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

2022 Aprilia hakkında konuşan Espargaro, "her zaman hayalini kurduğu" motosiklete sahip olduğunu ve mevcut "çılgın" formunu açıklamakta zorlandığını söyledi.

Espargaro, "Gerçekten diyecek bir şeyim yok."

"Hiçbir açıklamam yok, neler olduğunu pek anlamıyorum."

"Bu yıldan çok keyif alıyorum, hayalini kurduğum motosiklete sahibim."

"Mühendislere, her zaman hayalini kurduğum motosikleti yapmalarını istedim, onlar da bunu yaptılar ve bu çok zor bir şey."

"Sezon öncesinde motosikleti çok fazla geliştirdiler"

"Şu anda Fabio'nun 4 puan gerisindeyim ve takımlar şampiyonasında lideriz. Bu çılgınca." dedi.

paylaşım
yorumlar
Marquez: "Kimse kaza yapmasaydı dokuzuncu olurduk"
Önceki haber

Marquez: "Kimse kaza yapmasaydı dokuzuncu olurduk"
Yorumları görüntüle
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Marquez: "Kimse kaza yapmasaydı dokuzuncu olurduk" Fransa GP
MotoGP

Marquez: "Kimse kaza yapmasaydı dokuzuncu olurduk"

Bastianini: "Bagnaia'nın takım arkadaşı olmam, onun için bir problem olabilir" Fransa GP
MotoGP

Bastianini: "Bagnaia'nın takım arkadaşı olmam, onun için bir problem olabilir"

Quartararo: "Şu anda şampiyonluk için favori konumunda değilim" Fransa GP
MotoGP

Quartararo: "Şu anda şampiyonluk için favori konumunda değilim"

Aleix Espargaro Daha fazlası
Aleix Espargaro
Espargaro, Aprilia'nın COTA'daki motosikletiyle ilgili "her şeyi unutmak" istiyor Amerika GP
MotoGP

Espargaro, Aprilia'nın COTA'daki motosikletiyle ilgili "her şeyi unutmak" istiyor

Espargaro: "Aprilia'ya inanmayan genç sürücüler bana ekstra motivasyon sağladı" Arjantin GP
MotoGP

Espargaro: "Aprilia'ya inanmayan genç sürücüler bana ekstra motivasyon sağladı"

Aprilia sürücüsü Espargaro, "ne kadar süredir acı çektiklerini" bildiği için "gururlu" Arjantin GP
MotoGP

Aprilia sürücüsü Espargaro, "ne kadar süredir acı çektiklerini" bildiği için "gururlu"

Aprilia Racing Team Daha fazlası
Aprilia Racing Team
Quartararo, Aprilia'nın Arjantin MotoGP'de gruptan kopmasından korkuyor Arjantin GP
MotoGP

Quartararo, Aprilia'nın Arjantin MotoGP'de gruptan kopmasından korkuyor

Vinales, imtiyaz hakkı bulunan bir üreticiyle yarıştığı için "daha rahat" hissediyor Mandalika Şubat Testi
MotoGP

Vinales, imtiyaz hakkı bulunan bir üreticiyle yarıştığı için "daha rahat" hissediyor

Aprilia, Vinales'e yardım etmesi için Alonso'nun eski antrenörüyle anlaştı Sepang Şubat Testi
MotoGP

Aprilia, Vinales'e yardım etmesi için Alonso'nun eski antrenörüyle anlaştı

Son Haberler

Espargaro, 2023 Aprilia MotoGP görüşmelerinde neler olduğunu "bilmiyor"
MotoGP MotoGP

Espargaro, 2023 Aprilia MotoGP görüşmelerinde neler olduğunu "bilmiyor"

Marquez: "Kimse kaza yapmasaydı dokuzuncu olurduk"
MotoGP MotoGP

Marquez: "Kimse kaza yapmasaydı dokuzuncu olurduk"

Mir: "Artık bir şampiyonluk adayı değilim"
MotoGP MotoGP

Mir: "Artık bir şampiyonluk adayı değilim"

Bastianini: "Bagnaia'nın takım arkadaşı olmam, onun için bir problem olabilir"
MotoGP MotoGP

Bastianini: "Bagnaia'nın takım arkadaşı olmam, onun için bir problem olabilir"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.