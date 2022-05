Espargaro, 2023 Aprilia MotoGP görüşmelerinde neler olduğunu "bilmiyor"

İspanyol, pazar günü yapılan Fransa GP'de üçüncülüğü almak için Fabio Quartararo'ya karşı savunma yaptı ve sezonun arka arkaya üçüncü podyumunu elde etti.

Aprilia sürücüsü, motosikletinin ve kendisinin gerçek şampiyonluk adayı olduğunu sürekli kanıtlıyor ve şu anda, şampiyonada Quartararo'nun sadece dört puan gerisinde yer alıyor.

Fakat Espargaro, Austin hafta sonunda, her iki taraf da şartlar açısından çok uzak noktalarda olduğu için Aprilia yaptığı ilk görüşmelerin kendisini "üzgün" bıraktığını söylemişti.

Le Mans podyumunun ardından Aprilia'nın kendisine hayır demesini zorlaştırıp zorlaştırmadığı sorulan Espargaro şunları söyledi: "Orada neler olduğunu bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum."

"Beni etkilemiyor. Çok mutluyum ve anın keyfini çıkarıyorum."

"Geleceğimi en yakın zamanda bilmek yardımcı olacak çünkü bana sakinlik verecek."

"Daha fazla yapabileceğim bir şey yok. Her yarışı kazanabilirim ama bu çok zor."

"Tüm yapabileceğim, her yarışta podyum almak."

"Fakat sürücü marketi ve şampiyona şu anda çılgın. Her sürücünün seviyesi inanılmaz."

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images