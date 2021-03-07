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MotoGP / Katar Şubat testi / Haberler

Espargaro: "2021 Aprilia'nın sürüşü epey farklı"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Aleix Espargaro, 2021 Aprilia RS-GP'nin bir devrim niteliğinde olmadığını, ancak Katar MotoGP sezon öncesi testinin ilk gününün ardından sürüşünün çok farklı olduğunu dile getirdi.

Espargaro: "2021 Aprilia'nın sürüşü epey farklı"

Aprilia ve KTM, bu yıl 2021'e tamamen yeni motosikletlerle başlamalarına izin verilen iki üretici konumunda yer alıyor ve yeni Aprilia, RS-GP'nin örtüsünü perşembe günü kaldırdı

Espargaro ve takım arkadaşı Lorenzo Savadori, geçen Kasım ayından bu yana motosikleti test ediyor ve Espargaro, cumartesi günkü Katar testinin ilk gününü 1:54.687 ile ilk sırada tamamlamayı başardı.

Motorsport.com'a konuşan Espargaro, RS-GP'nin 2020 ve 2021 versiyonlarını karşılaştırması istendiğinde, "Evet, yeni motosiklet eskisine kıyasla bir devrim gibi görünmüyor, ancak sürüşü oldukça farklı. Özellikle stabilite söz konusu olduğunda, motosiklet çok daha stabil ve aerodinamik anlamda da çok büyük bir iş yapıldığı için ileriye doğru büyük bir adım attık."

"Motosiklet tamamen farklı. Hızlanmada geliştiğimizi ve motosikletin çok daha fazla yere basma gücüne sahip olduğunu hissediyorum, bu yüzden motosiklet, geçen sezonun motosikletine kıyasla daha fiziksel hissettiriyor."

"Ancak daha tutarlı ve bu da daha iyi hızlanmamı sağlıyor."

“Şu anda en yüksek sürat anlamında geride kalıyoruz, bu yüzden daha iyi bir denge bulmalıyız ve hem güçlü hem de zayıf noktaları görmek için motosikleti anlamamız gerekiyor. Yine de her şeye rağmen ilk gün çok, çok hızlı bir turla beraber ilk sıradayız."

"Şimdi neleri geliştirebileceğimizi ve nasıl daha iyi bir denge bulabileceğimizi anlamalıyız." dedi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia’nın en yüksek hızdaki yavaşlığı cumartesi günü oldukça göze çarpıyordu ve Espargaro, hız ölçüm noktasındaki en hızlı isim olan Ducati sürücüsü Jack Miller’dan 15 km/s daha yavaştı.

Mevcut Aprilia'nın 2020 motosikletinden daha yavaş olduğunu kabul eden Espargaro, en yüksek hız farkının motosikletin aerodinamisi nedeniyle daha da arttığını kabul ediyor.

Espargaro, "Bazen sadece motor değil, aerodinami de sizi düzlükte yavaşlatıyor. Bu, son dört veya beş yıllık MotoGP dönemi nedeniyle biraz karmaşık."

"Her şey daha da zorlaştı. Her zamankinden daha iyi hızlandığımı söylemem gerekiyor, ancak en yüksek hızı net şekilde geliştirmemiz gerekiyor."

"Şu anda çok, çok düşük. Geçen sezonki en yüksek süratten daha düşük ve Ducati'ye 15 km/s hız kaybediyoruz, bu yüzden geliştirebileceğimiz bir yer var."

“Ancak dediğim gibi aerodinami daha iyi dönmenize, aşağı yukarı hızlanmanıza ve hemen hemen düzlük hızınızı arttırmanıza izin veriyor. Bu yüzden bir dengeyi bulmalıyız."

"Bugün iki farklı aerodinamik paket denedim ve hâlâ durumu anlamamız gerekiyor, ancak net şekilde daha yüksek hıza sahip olmak istiyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katar Şubat testi
Pilotlar Aleix Espargaro
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör Lewis Duncan

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