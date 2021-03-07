Espargaro: "2021 Aprilia'nın sürüşü epey farklı"

Aleix Espargaro, 2021 Aprilia RS-GP'nin bir devrim niteliğinde olmadığını, ancak Katar MotoGP sezon öncesi testinin ilk gününün ardından sürüşünün çok farklı olduğunu dile getirdi.
Aprilia ve KTM, bu yıl 2021'e tamamen yeni motosikletlerle başlamalarına izin verilen iki üretici konumunda yer alıyor ve yeni Aprilia, RS-GP'nin örtüsünü perşembe günü kaldırdı
Espargaro ve takım arkadaşı Lorenzo Savadori, geçen Kasım ayından bu yana motosikleti test ediyor ve Espargaro, cumartesi günkü Katar testinin ilk gününü 1:54.687 ile ilk sırada tamamlamayı başardı.
Motorsport.com'a konuşan Espargaro, RS-GP'nin 2020 ve 2021 versiyonlarını karşılaştırması istendiğinde, "Evet, yeni motosiklet eskisine kıyasla bir devrim gibi görünmüyor, ancak sürüşü oldukça farklı. Özellikle stabilite söz konusu olduğunda, motosiklet çok daha stabil ve aerodinamik anlamda da çok büyük bir iş yapıldığı için ileriye doğru büyük bir adım attık."
"Motosiklet tamamen farklı. Hızlanmada geliştiğimizi ve motosikletin çok daha fazla yere basma gücüne sahip olduğunu hissediyorum, bu yüzden motosiklet, geçen sezonun motosikletine kıyasla daha fiziksel hissettiriyor."
"Ancak daha tutarlı ve bu da daha iyi hızlanmamı sağlıyor."
“Şu anda en yüksek sürat anlamında geride kalıyoruz, bu yüzden daha iyi bir denge bulmalıyız ve hem güçlü hem de zayıf noktaları görmek için motosikleti anlamamız gerekiyor. Yine de her şeye rağmen ilk gün çok, çok hızlı bir turla beraber ilk sıradayız."
"Şimdi neleri geliştirebileceğimizi ve nasıl daha iyi bir denge bulabileceğimizi anlamalıyız." dedi.