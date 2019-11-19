MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Tayland GP
04 Eki
-
06 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Japonya GP
18 Eki
-
20 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avustralya GP
25 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
MotoGP / Son dakika

Espargaro: "2020 motosikletini test edememek Aprilia için kabul edilebilir değil"

paylaşım
yorumlar
Espargaro: "2020 motosikletini test edememek Aprilia için kabul edilebilir değil"
Ekleyen:
19 Kas 2019 15:08

Aleix Espargaro, bu hafta yapılan iki günlük Valencia testinde 2020 MotoGP motosikletinin prototipine sahip olmamalarının Aprilia için kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

Yamaha, Honda, KTM, Suzuki ve Ducati, bu hafta sonu 2020 motosikletlerini salı günü iki günlük Jerez testinde test etmeye başladılar ve gelecek sezona hazırlanıyorlar.

Aprilia ise çok az yeni parçaya sahip ve Aprilia yarış direktörü Romano Albesiano'nun "devrim" olarak nitelendirdiği yeni parçalar, 20 Şubat'taki Sepang testinde hazır olacak.

Motorsport.com'a konuşan Espargaro, bu haftaki testte yeni bir motosiklete sahip olmamalarının kabul edilebilir olup olmadığı sorusuna, "Kesinlikle değil. Bizim kadar büyük bir fabrika takımıysanız, diğer üreticilerle aynı seviyede çalışmalısınız. Herkes salı günü yeni motosikletini alacak ve en ideal plan burada hazır olması olurdu. Fakat sabırlı olmalıyız çünkü 2020 için çok fazla şey değişecek."

"Yeni motosikletin yanı sıra Rivola projeye dahil oldu ve pek çok mühendis de katılıyor. Aprilia'ya tamamen güveniyorum. Umarım Malezya'ya getirilecek yeni motosiklet çok daha iyi olur."

Aprilia yeni motosiklet konusunda takıma baskı yaptığını da söyledi.

"Eğer önümüzdeki üç yıl boyunca kalmamı istiyorlarsa, zamanlamayı yeniden ayarlamaları ve motosikleti daha erken getirmeleri gerekiyor. Bunu onlara da söyledim. Katar'daki ilk yarıştan önce sadece altı gün bu motosikleti test edebileceğiz. Yani bu, oldukça sınırda."

Aprilia, üreticiler şampiyonasını 88 puanla son sırada tamamlarken, Espargaro sürücüler şampiyonasını 14. sırada bitirdi.

Sonraki haber
Honda: Alex Marquez'le yapılan anlaşma, Moto2'deki başarılarıyla ilgili

Önceki haber

Honda: Alex Marquez'le yapılan anlaşma, Moto2'deki başarılarıyla ilgili

Sonraki haber

2020 MotoGP katılımcı listesi açıklandı

2020 MotoGP katılımcı listesi açıklandı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Aleix Espargaro
Takımlar Aprilia Racing Team
Editör Lewis Duncan

Yarış merkezi

Valencia GP

Valencia GP

15 Kas - 17 Kas
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
03:55
09:55
FP2
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
08:10
14:10
FP3
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
03:55
09:55
FP4
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
07:30
13:30
Q1
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:10
14:10
Q2
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:35
14:35
WU
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
03:20
09:20
Yarış
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
08:00
14:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

2s
2
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

3s
3
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

22dk
4
Formula 1

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

1s
5
Formula 1

Lehto, Honda ile ilgili ilginç bir komplo teorisi ortaya attı

Son Videolar

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış 00:43
MotoGP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez 01:00
MotoGP

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez

Son Haberler

Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı
MGP

Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı

Crutchlow, Honda'ya geçemediği için hayal kırıklığı yaşamıyor
MGP

Crutchlow, Honda'ya geçemediği için hayal kırıklığı yaşamıyor

Marquez "tuhaf" test kazası sonrası şaşkın
MGP

Marquez "tuhaf" test kazası sonrası şaşkın

Valencia MotoGP testi: 1. günden kareler
MGP

Valencia MotoGP testi: 1. günden kareler

Rossi: "Yamaha'nın yeni motoru hâlâ çok geride"
MGP

Rossi: "Yamaha'nın yeni motoru hâlâ çok geride"

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.