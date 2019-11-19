Espargaro: "2020 motosikletini test edememek Aprilia için kabul edilebilir değil"

Yamaha, Honda, KTM, Suzuki ve Ducati, bu hafta sonu 2020 motosikletlerini salı günü iki günlük Jerez testinde test etmeye başladılar ve gelecek sezona hazırlanıyorlar.

Aprilia ise çok az yeni parçaya sahip ve Aprilia yarış direktörü Romano Albesiano'nun "devrim" olarak nitelendirdiği yeni parçalar, 20 Şubat'taki Sepang testinde hazır olacak.

Motorsport.com'a konuşan Espargaro, bu haftaki testte yeni bir motosiklete sahip olmamalarının kabul edilebilir olup olmadığı sorusuna, "Kesinlikle değil. Bizim kadar büyük bir fabrika takımıysanız, diğer üreticilerle aynı seviyede çalışmalısınız. Herkes salı günü yeni motosikletini alacak ve en ideal plan burada hazır olması olurdu. Fakat sabırlı olmalıyız çünkü 2020 için çok fazla şey değişecek."

"Yeni motosikletin yanı sıra Rivola projeye dahil oldu ve pek çok mühendis de katılıyor. Aprilia'ya tamamen güveniyorum. Umarım Malezya'ya getirilecek yeni motosiklet çok daha iyi olur."

Aprilia yeni motosiklet konusunda takıma baskı yaptığını da söyledi.

"Eğer önümüzdeki üç yıl boyunca kalmamı istiyorlarsa, zamanlamayı yeniden ayarlamaları ve motosikleti daha erken getirmeleri gerekiyor. Bunu onlara da söyledim. Katar'daki ilk yarıştan önce sadece altı gün bu motosikleti test edebileceğiz. Yani bu, oldukça sınırda."

Aprilia, üreticiler şampiyonasını 88 puanla son sırada tamamlarken, Espargaro sürücüler şampiyonasını 14. sırada bitirdi.