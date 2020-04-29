Espargaro: "2015 Ducati anlaşması neredeyse yapılmıştı"

Aleix Espargaro, 2012 yılında Aspar ile MotoGP'ye geri dönmeden önce, 2010 yılında Pramac Ducati ile MotoGP'deki ilk tam sezonuna çıkmıştı.

İspanyol sürücü 2015'te Forward Racing Yamaha takımına geçti ve yağmurlu Aragon Grand Prix'de bir podyum almayı başardı. Sonrasında da Suzuki'nin 2015'te seriye dönüşüne liderlik etmek için Japon markaya geçti.

Espargaro, Ducati şefi Gigi Dall'Igna ile 2015'te Ducati'ye katılma konusunda anlaştığını, ama sonrasında Suzuki'ye geçtiğini dile getirdi.

Espargaro, “Sonunda, her şey oluruna varıyor."

“Başlangıçta pek de düzenli bir kariyerim yoktu ve MotoGP'ye geldiğimde her zaman çok çalışkan bir sürücü olduğumu gösterdim.

“İki yılın ardından Forward Racing [2014] ile anlaştığımda 7. oldum ve Suzuki ile anlaştım."

“Ama Suzuki'ye gitmeden üç hafta önce Gigi Dall'Igna ile el sıkışmıştım ve neredeyse her şey bitmişti. Ama sonrasında Dovizioso takımında kaldı." dedi.

Espargaro, yeterince güçlü olmayan Suzuki ile 2015 yılında 11. oldu. Ertesi yıl da Bridgestone'dan Michelin'e geçmelerinin ardından zorlu bir yıl geçirdi. Espargaro, 2017'de koltuğunu Andrea Iannone'ye kaptırırken, Aprilia'ya geçmek zorunda kaldı.

"Suzuki ile iyi bir ilk yıl geçirdim. Ama ikinci yıl Bridgestone'dan Michelin lastiklerine geçmek bana çok pahalıya patladı. Yine de bu bir mazeret değil. Maverick o yıl Silverstone'da kazandı ve benden çok daha rekabetçiydi."

"Bence kötü bir yıl geçirmedim, çünkü pek çok kez ilk beş, altı içerisindeydim. Ama Maverick seviyesinde de değildim, bu bir gerçek."