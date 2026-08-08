Eski WSBK şampiyonundan Toprak’a övgü: “Sınırları zorluyor”

Yaz arasının ardından düzenlenen ilk hafta sonu Britanya GP’nin cuma antrenmanları, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu için zorlu geçti. 1. antrenman seansını 23. sırada tamamlayan temsilcimiz, sıralama belirleyici son antrenman seansında 1:58.621’lik derecesiyle ancak 22. sırada yer aldı. Seansı lider Marco Bezzecchi’nin kaydettiği yeni pist rekorunun 2.3 saniye gerisinde tamamlamasına rağmen, Toprak'ın sürüş tarzı TNT Sports yorumcusu Neil Hodgson’ın gözünden kaçmadı.

Silverstone’un hızlı sol virajı Brooklands’in girişinde sürücülerin frenaj alanlarını inceleyen Hodgson, diğer pilotlara kıyasla Toprak'ın motosikletini zorlayarak fark yaratmaya çalıştığını vurguladı. Aprilia’ların son derece dengeli yavaşladığını ve KTM’den Pedro Acosta’nın arka tarafı kaydırarak durmakta zorlandığını belirten Hodgson, görüşlerini şu sözlerle aktardı: "Gözlemlediğim kadarıyla pistte diğerlerinden ayrılan ve öne çıkan tek bir isim vardı, o da Toprak.”

Toprak Razgatlıoğlu, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Yamaha üzerinde inanılmaz derecede agresif görünüyor. Kaybettiği zamanı telafi edebilmek için özellikle bu sert frenaj bölgelerinde sınırları zorladığı her halinden belli oluyor."

Toprak Razgatlıoğlu’nun tur zamanı anlamında geride kalmasında, Silverstone pistine yabancı olması da büyük rol oynadı. Pistte en son 2014 sezonunda Red Bull Rookies Cup döneminde yarışan 29 yaşındaki temsilcimiz, son 10 yıldır Britanya’daki tüm yarış tecrübesini Donington Park’ta edinmişti.

Dar ve inişli çıkışlı yapısıyla bilinen Donington Park’ta WorldSBK kariyeri boyunca 12 galibiyet alan Toprak için geniş, düz ve yüksek hızlı Silverstone pisti çok farklı bir mücadele alanı sunuyor. Ayrıca Yamaha’nın düzlük hızı anlamında geride kalan V4 M1 motosikletiyle bu tarz bir pistte mücadele etmek, Toprak’ın hafta sonuna belirgin bir dezavantajla başlamasına neden oldu.