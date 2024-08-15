Eski KTM teknik direktörü Sterlacchini, Honda ile görüşüyor
Motorsport.com, eski KTM teknik direktörü Fabiano Sterlacchini'nin MotoGP Honda ile görüşmelerde bulunduğunu duyurdu.
Sterlacchini Ducati'de 17 yıl geçirdikten sonra MotoGP teknik direktörlüğüne kadar yükselmiş ve Haziran 2021'de mühendislik departmanını yönetmek üzere KTM ile anlaşmıştı.
Temmuz ayında Avusturyalı marka, Sterlacchini'nin sözleşmesini yenilemek için bir anlaşmaya varamadığını ve bu yıl KTM'den ayrılacağını duyurdu.
KTM motor sporları direktörü Pit Beirer geçen ay yaptığı açıklamada, "Evimin Avusturya'dan oldukça uzak olması dikkate alınması gereken bir unsurdu, ancak bunu bahane olarak kullanmak istemiyorum."
"Nasıl devam edeceğimiz konusunda bazı konularda anlaşamadık ve bu yüzden yollarımızı ayırmaya karar verdik." dedi.
Motorsport.com, Sterlacchini'nin HRC yapısının bir parçası olmak için Honda ile görüşmelerde bulunduğunu, ancak bir anlaşma sağlanırsa KTM anlaşması nedeniyle takıma kasım ayına kadar katılmayacağını anlıyor.
Joan Mir, Repsol Honda Takımı
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
MotoGP'de kalmayı ya da MotoGP dışında yeni bir role odaklanmayı düşünen İtalyan için masadaki tek seçenek bu değil.
Geçtiğimiz yıl HRC'nin üst yönetimi, İtalyan üreticiyi son yıllarda MotoGP'de baskın bir güce dönüştürmek için Ducati patronu Gigi Dall'Igna ile görüşmelerde bulundu.
Sonrasında HRC, önemli bir işe alım yaparak takıma Suzuki'den gelen Ken Kawauchi ile anlaştı.
Honda şu anda şampiyonada son sırada yer alıyor. Fabrika sürücüleri Joan Mir ve Luca Marini tarafından yapılan yorumlara göre, Kawauchi'nin gelişi performansta beklenen dönüşü sağlamış gibi görünmüyor.
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