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Puig: "Marini, 2024'te Marquez'in yerini almak için bize gelen ilk kişiydi"

Repsol Honda takım patronu Alberto Puig, Luca Marini'nin 2024 MotoGP sezonu için Marc Marquez'in yerini almak üzere HRC'ye başvuran "ilk kişi" olduğunu söyledi.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
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Luca Marini, Repsol Honda Team

Honda, 2023 sezonunun sona ermesinin ardından gelen ilk pazartesi günü VR46'dan ayrılan Marini ile 2024'te Gresini için yarışacak olan Marquez'in yerini almak için iki yıllık bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Bu karar, koltuğa kimin oturacağı konusunda haftalardır süren spekülasyonları sona erdirirken, başlangıçta Miguel Oliveira'yı tercih eden takım, çok sayıda ismin potansiyel yedek olarak ortaya çıkmasının ardından nihayetinde Marini'de karar kıldı.

Marini'ye iki yıllık bir anlaşma verilmesi, Honda'nın başlangıçta yalnızca bir yıllık sözleşme önerme yaklaşımını bozuyor. Bu da Oliveira'yı RNF'nin çöküşünün ardından 2024'te Trackhouse Racing tarafından devralınacak Aprilia uydu takımında kalmasını sağladı.

Açıklamanın ardından motogp.com'a konuşan Puig, Marquez'in ayrılışı doğrulandığında Honda'ya katılmak için bilgi alan ilk sürücünün Marini olduğunu söyledi.

Puig, "Marc'ın [ayrılacağı] haberi çıktığında bize ilk ulaşan kişi o ve ekibiydi."

"Onlardan bize teklif geldi ve kulağa ilginç geliyordu. Dürüst olmak gerekirse çok fazla seçenek yoktu. Çünkü sürücülerin hepsi aşağı yukarı kendi takımlarındaki yerlerini almıştı."

"Bunu yapma olasılığı vardı, bu yüzden düşünüyorduk ve son yıllarda gelişimi iyiydi. Onun gelişimini inceledik ve sonunda iyi bir seçenek olacağına karar verdik." dedi.

Luca Marini, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Luca Marini, Repsol Honda Team

Marini'nin Ducati deneyimi, 2023'te markalar şampiyonasını sonuncu sırada tamamlayan Honda için gridin ön sıralarına geri dönme yolunda çekici bir faktör oldu.

Puig, "Şu anda önceliğimiz motorumuz için doğru gelişimi sağlamak."

"Olmamız gereken yerden çok uzaktayız. Önceliğimiz de bu, gelecek sezon ve sonrası için motosikletlerimizin gelişiminde net bir adım atmak."

"Bunun için, gelişimin daha hızlı, daha çabuk ve doğru yönde olmasına yardımcı olacak yeni bir ekip, yeni bir yapı ve yeni bir organizasyon oluşturmaya çalışıyoruz."

"Sürücülerle ilgili olarak, daha önce de söylediğim gibi, sözleşmeli tüm sürücülerle ilgili koşullar nedeniyle çok fazla seçeneğimiz yoktu, Luca ile tecrübesi ve diğer motorlarda geçirdiği diğer yıllarla bundan iyi bir kazanç elde edebileceğimizi düşündük."

"Motosikletimizde geliştirme yapmak zorundayız ve başka bir motosiklette deneyimi olan bir adam getirmek zorundaydık. Yapabileceğimizin en iyisi buydu." dedi.

Puig, Honda'nın temelden yeni bir yapılanmaya gittiğini ve bu yapılanmanın işe alımları da içerdiğini söylüyor.

Puig, "Takımı temelden yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz. Takımın temelinden kastım [Japonya'daki] ve aynı zamanda Avrupa'daki takımın çekirdeği. Yani önemli olan sistemi değiştirmek."

"Bunun için önümüzdeki aylarda ve yıllarda yeni insanları işe almaya çalışıyoruz. Çünkü iyi bir deneyim kazanabileceğimize inanıyoruz."

"Avrupa'da da çok iyi bir teknoloji var ve şimdi bunu ekibimizde uygulamaya ve kullanmaya çalışıyoruz." dedi.

Ayrıca Marini'nin VR46'dan kimseyi yanında getirmeyeceğini ve Marc Marquez'in eski takımını devralan Joan Mir'in ekibini devralacağını doğruladı.

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