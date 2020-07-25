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MotoGP / Endülüs GP / Sıralama turları raporu

Endülüs MotoGP: Quartararo yine pole pozisyonunda!

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Endülüs MotoGP: Quartararo yine pole pozisyonunda!
Ekleyen:
, Editör
25 Tem 2020 13:04

Jerez pistinde gerçekleştirilecek Endülüs Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu, Petronas Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo’nun oldu.

Sıralama turlarının ilk seansında 1:37.355’lik bir tur kaydeden Tech 3 KTM sürücüsü Miguel Oliveira ve 0.157sn geride kalan Franco Morbidelli ikinci seansa kalmayı başardılar.

İkinci seanstaki ilk turların ardından fabrika Yamaha sürücüsü Maverick Vinales 1:37.102 ile ilk sırada yer alıyordu. Francesco Bagnaia ikinci, Quartararo üçüncüydü.

Son turlarda 1:37.007’lik bir tur atmayı başaran Quartararo, geçen haftaki gibi yine pole pozisyonunu almayı başardı.

Son turunda pole için yeterli turu atan ancak pist sınırlarını aştığı için turu silinen Vinales 0.095sn geride ikinci, Pramac Ducati sürücüsü Bagnaia 0.169sn geride üçüncü oldu.

Valentino Rossi'nin dördüncü olduğu sıralama turlarında Oliveria 5. olarak harika bir performans gösterdi.

Morbidelli altıncı sırada kendisine yer bulurken, ilk 10'u Jack Miller, Takaaki Nakagami, Brad Binder ve Joan Mir tamamladı.

Repsol Honda sürücülerinden Alex Marquez ilk seansın son anlarında kaza yaparak 19. sırada kalırken, Marc Marquez çıkış turunun ardından garaja geldi ve zaman turu kaydetmedi.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 France Fabio Quartararo Yamaha 8 1'37.007    
2 Spain Maverick Viñales Yamaha 7 1'37.102 0.095 0.095
3 Italy Francesco Bagnaia Ducati 7 1'37.176 0.169 0.074
4 Italy Valentino Rossi Yamaha 7 1'37.342 0.335 0.166
5 Portugal Miguel Oliveira KTM 3 1'37.344 0.337 0.002
6 Italy Franco Morbidelli Yamaha 7 1'37.412 0.405 0.068
7 Australia Jack Miller Ducati 8 1'37.423 0.416 0.011
8 Japan Takaaki Nakagami Honda 7 1'37.464 0.457 0.041
9 South Africa Brad Binder KTM 7 1'37.596 0.589 0.132
10 Spain Joan Mir Suzuki 7 1'37.600 0.593 0.004
11 Italy Danilo Petrucci Ducati 6 1'37.906 0.899 0.306
12 Spain Pol Espargaro KTM 5 1'40.277 3.270 2.371
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Portugal Miguel Oliveira KTM 7 1'37.355    
2 Italy Franco Morbidelli Yamaha 7 1'37.512 0.157 0.157
3 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 8 1'37.644 0.289 0.132
4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 8 1'37.656 0.301 0.012
5 France Johann Zarco Ducati 8 1'37.761 0.406 0.105
6 Spain Aleix Espargaro Aprilia 7 1'37.885 0.530 0.124
7 Spain Iker Lecuona KTM 7 1'38.206 0.851 0.321
8 Spain Tito Rabat Ducati 8 1'38.211 0.856 0.005
9 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 7 1'38.310 0.955 0.099
10 Spain Alex Rins Suzuki 7 1'38.601 1.246 0.291
11 Spain Alex Marquez Honda 7 1'38.648 1.293 0.047
12 Spain Marc Marquez Honda 0      
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Endülüs GP
Alt-etkinlik Q2
Editör Cem Özel

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