Endülüs MotoGP: Quartararo yine pole pozisyonunda!

Sıralama turlarının ilk seansında 1:37.355’lik bir tur kaydeden Tech 3 KTM sürücüsü Miguel Oliveira ve 0.157sn geride kalan Franco Morbidelli ikinci seansa kalmayı başardılar.

İkinci seanstaki ilk turların ardından fabrika Yamaha sürücüsü Maverick Vinales 1:37.102 ile ilk sırada yer alıyordu. Francesco Bagnaia ikinci, Quartararo üçüncüydü.

Son turlarda 1:37.007’lik bir tur atmayı başaran Quartararo, geçen haftaki gibi yine pole pozisyonunu almayı başardı.

Son turunda pole için yeterli turu atan ancak pist sınırlarını aştığı için turu silinen Vinales 0.095sn geride ikinci, Pramac Ducati sürücüsü Bagnaia 0.169sn geride üçüncü oldu.

Valentino Rossi'nin dördüncü olduğu sıralama turlarında Oliveria 5. olarak harika bir performans gösterdi.

Morbidelli altıncı sırada kendisine yer bulurken, ilk 10'u Jack Miller, Takaaki Nakagami, Brad Binder ve Joan Mir tamamladı.

Repsol Honda sürücülerinden Alex Marquez ilk seansın son anlarında kaza yaparak 19. sırada kalırken, Marc Marquez çıkış turunun ardından garaja geldi ve zaman turu kaydetmedi.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: