Endülüs MotoGP 3. antrenman: Vinales lider, Marquez 19. sırada

Son dünya şampiyonu Marquez, geçen hafta geçirdiği kazanın ardından ameliyat olmuştu ve cuma günkü antrenmanlarda yer almadı.

Ancak bugün gerçekleştirilen 45 dakikalık seansta 18 tur tur attı ve en iyi sürücünün sadece 1.2 saniye gerisinde 19. oldu.

Yamaha sürücüleri, seansın yine zirvesindeki isimlerdi.

Maverick Vinales, fabrika motosikletiyle 1:36.584 yaptı ve en yakın rakibi Fabio Quartararo'nun 0.059 saniye önünde zirvenin sahibi oldu.

Quartararo'nun 0.067 saniye gerisinde Jack Miller yer aldı ve seanstaki en iyi Ducati sürücüsü oldu.

Takaaki Nakagami, LCR Honda ile iyi bir tempo yakalayarak 0.258 saniye geride dördüncü oldu.

Onu da Francesco Bagnaia takip etti. Bagnaia, Nakagami'den sadece 0.005 saniye yavaştı.

Pramac Ducati'den Danilo Petrucci 1:36.937 ile altıncı olurken, Brad Binder yedinci, Valentino Rossi sekizinci ve Pol Espargaro dokuzuncu oldu.

İlk onu Joan Mir tamamladı.

Andrea Dovizioso ancak 14. olabilirken, Honda'dan Alex Marquez 16. olabildi. Cal Crutchlow, LCR Honda ile 17. sırada kendisine yer buldu.

Alex Rins, dün yaşadığı ağrıların ardından üçüncü seansta piste çıkmadı.

Üçüncü antrenman sonucu: