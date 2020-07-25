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MotoGP / Endülüs GP / Antrenman raporu

Endülüs MotoGP 3. antrenman: Vinales lider, Marquez 19. sırada

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Endülüs MotoGP 3. antrenman: Vinales lider, Marquez 19. sırada
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Tem 2020 09:47

Maverick Vinales, Marc Marquez'in kolundan olduğu ameliyattan yalnızca dört gün sonra piste çıktığı Jerez'deki üçüncü antrenman seansını zirvede tamamladı.

Son dünya şampiyonu Marquez, geçen hafta geçirdiği kazanın ardından ameliyat olmuştu ve cuma günkü antrenmanlarda yer almadı.

Ancak bugün gerçekleştirilen 45 dakikalık seansta 18 tur tur attı ve en iyi sürücünün sadece 1.2 saniye gerisinde 19. oldu.

Yamaha sürücüleri, seansın yine zirvesindeki isimlerdi.

Maverick Vinales, fabrika motosikletiyle 1:36.584 yaptı ve en yakın rakibi Fabio Quartararo'nun 0.059 saniye önünde zirvenin sahibi oldu.

Quartararo'nun 0.067 saniye gerisinde Jack Miller yer aldı ve seanstaki en iyi Ducati sürücüsü oldu.

Takaaki Nakagami, LCR Honda ile iyi bir tempo yakalayarak 0.258 saniye geride dördüncü oldu.

Onu da Francesco Bagnaia takip etti. Bagnaia, Nakagami'den sadece 0.005 saniye yavaştı.

Pramac Ducati'den Danilo Petrucci 1:36.937 ile altıncı olurken, Brad Binder yedinci, Valentino Rossi sekizinci ve Pol Espargaro dokuzuncu oldu.

İlk onu Joan Mir tamamladı.

Andrea Dovizioso ancak 14. olabilirken, Honda'dan Alex Marquez 16. olabildi. Cal Crutchlow, LCR Honda ile 17. sırada kendisine yer buldu.

Alex Rins, dün yaşadığı ağrıların ardından üçüncü seansta piste çıkmadı.

Üçüncü antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Maverick Viñales Yamaha 20 1'36.584  
2 France Fabio Quartararo Yamaha 20 1'36.643 0.059
3 Australia Jack Miller Ducati 17 1'36.710 0.126
4 Japan Takaaki Nakagami Honda 20 1'36.842 0.258
5 Italy Francesco Bagnaia Ducati 16 1'36.847 0.263
6 Italy Danilo Petrucci Ducati 20 1'36.937 0.353
7 South Africa Brad Binder KTM 20 1'36.938 0.354
8 Italy Valentino Rossi Yamaha 21 1'36.988 0.404
9 Spain Pol Espargaro KTM 16 1'36.995 0.411
10 Spain Joan Mir Suzuki 20 1'37.053 0.469
11 Spain Aleix Espargaro Aprilia 11 1'37.070 0.486
12 Italy Franco Morbidelli Yamaha 22 1'37.180 0.596
13 Portugal Miguel Oliveira KTM 18 1'37.278 0.694
14 Italy Andrea Dovizioso Ducati 19 1'37.295 0.711
15 France Johann Zarco Ducati 20 1'37.304 0.720
16 Spain Alex Marquez Honda 21 1'37.557 0.973
17 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 18 1'37.621 1.037
18 Spain Tito Rabat Ducati 18 1'37.828 1.244
19 Spain Marc Marquez Honda 18 1'37.882 1.298
20 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 20 1'38.016 1.432
21 Spain Iker Lecuona KTM 13 1'38.360 1.776
22 Spain Alex Rins Suzuki 0    
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Seri MotoGP
Etkinlik Endülüs GP
Pilotlar Marc Marquez Şimdi al , Maverick Viñales Şimdi al
Editör Lewis Duncan

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