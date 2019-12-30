Endonezya'daki MotoGP cadde pistinin ilk görüntüsü ortaya çıktı

Endonezya, 2019'un başında yaptığı açıklamada, 2021’den itibaren bir cadde yarışına ev sahipliği yapma konusunda MotoGP ile üç yıllık anlaşma imzalamıştı.

Endonezya’nın, motosiklet yarışlarına ev sahipliği yapmak amacıyla Lombok adasının Mandalika bölgesinde yeni bir pist inşa edeceği duyurulmuştu.

4.32 km uzunluğunda olan pist, en az üç yıl boyunca yarışlara ev sahipliği yapacak.

MotoGP, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı kısa bir videoda yarışın gerçekleştireceği piste dair ilk görüntüleri yayınlamış oldu.

Endonezya ayrıca MotoGP ile beraber Dünya Superbike Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak.

MotoGP’nin ilk cadde yarışı olacak olan yarış, en sonunda MotoGP'nin dünyanın en büyük motosiklet pazarlarından birine girmesini sağlayacak.

Çeviri: İnci Beğen