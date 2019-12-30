MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Endonezya'daki MotoGP cadde pistinin ilk görüntüsü ortaya çıktı

paylaşım
yorumlar
Endonezya'daki MotoGP cadde pistinin ilk görüntüsü ortaya çıktı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 Ara 2019 10:58

MotoGP, 2021'de yarışlara ev sahipliği yapmaya başlayacak olan yeni yarış pistinin üç boyutlu görüntüsünü yayınladı.

Endonezya, 2019'un başında yaptığı açıklamada, 2021’den itibaren bir cadde yarışına ev sahipliği yapma konusunda MotoGP ile üç yıllık anlaşma imzalamıştı.

Endonezya’nın, motosiklet yarışlarına ev sahipliği yapmak amacıyla Lombok adasının Mandalika bölgesinde yeni bir pist inşa edeceği duyurulmuştu.

4.32 km uzunluğunda olan pist, en az üç yıl boyunca yarışlara ev sahipliği yapacak.

MotoGP, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı kısa bir videoda yarışın gerçekleştireceği piste dair ilk görüntüleri yayınlamış oldu.

 

Endonezya ayrıca MotoGP ile beraber Dünya Superbike Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak.

MotoGP’nin ilk cadde yarışı olacak olan yarış, en sonunda MotoGP'nin dünyanın en büyük motosiklet pazarlarından birine girmesini sağlayacak.

Çeviri: İnci Beğen

Sonraki haber
BMW: "MotoGP'ye giriş için gösterilen çabaya değmez"

Önceki haber

BMW: "MotoGP'ye giriş için gösterilen çabaya değmez"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Casper Bekking

Yarış merkezi

Valencia GP

Valencia GP

15 Kas - 17 Kas
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
03:55
09:55
FP2
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
08:10
14:10
FP3
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
03:55
09:55
FP4
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
07:30
13:30
Q1
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:10
14:10
Q2
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:35
14:35
WU
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
03:20
09:20
Yarış
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
08:00
14:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes: "Honda'nın gelişim oranı, Ferrari'nin çok önünde"

2s
2
Formula 1

Gasly: "Red Bull'dan gönderileceğimi duyunca 'şoke' oldum"

2s
3
Formula 1

Honda, Red Bull ile arasındaki "karşılıklı güven ilişkisinden" memnun

1s
4
World SUPERBIKE

BMW: "MotoGP'ye giriş için gösterilen çabaya değmez"

5
Formula 1

Vettel: “Formula 1’deki herkesi yenebilirim”

Son Videolar

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış 00:43
MotoGP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez 01:00
MotoGP

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez

Son Haberler

Endonezya'daki MotoGP cadde pistinin ilk görüntüsü ortaya çıktı
MGP

Endonezya'daki MotoGP cadde pistinin ilk görüntüsü ortaya çıktı

BMW: "MotoGP'ye giriş için gösterilen çabaya değmez"
SBK

BMW: "MotoGP'ye giriş için gösterilen çabaya değmez"

Motorsport.com 2019'un en iyi 20 motosiklet yarışçısı - Toprak Razgatlıoğlu 13. sırada
MGP

Motorsport.com 2019'un en iyi 20 motosiklet yarışçısı - Toprak Razgatlıoğlu 13. sırada

Galeri: 2019 MotoGP sezonunda en çok kaza yapan 10 sürücü
MGP

Galeri: 2019 MotoGP sezonunda en çok kaza yapan 10 sürücü

Ducati: "Petrucci'nin performansındaki düşüşün zamanlaması tesadüf"
MGP

Ducati: "Petrucci'nin performansındaki düşüşün zamanlaması tesadüf"

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.