Endonezya MotoGP yarışı şiddetli yağmur nedeniyle ertelendi

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MotoGP, 1997'den bu yana ilk kez Endonezya'ya dönüyor fakat yarışın başlamasına kısa bir süre kala pisti şiddetli yağmur vurdu ve bundan ötürü yarış ertelendi.

Yarış normalde TSi 10:00'da yapılacaktı ve ilk başta 10:10'a ertelendi. Fakat yağmur dinecek gibi görünmüyor. Bu sebeple yarış en az 45 dakika ertelendi.

Yarış yönetimi şartlara bağlı olarak yarışı daha da erteleyebilir.

Bu sabah yarış yönetimi, sıcak pist şartları nedeniyle yarışın uzunluğunun 27 turdan 20 tura indirildiğini duyurmuştu. Çünkü 45 dereceyi aşan pist sıcaklığı, güvenlik endişelerine neden oluyordu.

Böylelikle MotoGP'nin Endonezya'ya dönüşü başlangıçtan itibaren sorunlarla dolu geçmiş oldu.

Geçen yılki Dünya Superbike Endonezya yarışı da yine yoğun yağmur nedeniyle kesintiye uğramıştı.

Rain in the pitlane Fotoğraf: Scherazade Mulia Saraswati