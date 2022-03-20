Endonezya MotoGP yarışı, güvenlik endişeleri nedeniyle kısaltıldı

Haberi dinle

MotoGP, Lombok adasında kurulan yeni pistin ev sahipliği altında, 1997'den beri ilk kez Endonezya'ya döndü ve şubat ayındaki testler epey sorunlu geçti.

Lastik tedarikçisi Michelin, aşırı sıcak nedeniyle son olarak 2018 yılında kullanılan MotoGP lastiklerini Endonezya'ya getirme kararı aldı.

Ducati ve Yamaha sürücüleri, eski lastiklerde önemli bir sorun görmediklerini belirtirken, Honda ve Suzuki sürücüleri arka yol tutuş eksikliğinden şikayetçilerdi.

Honda sürücüsü Pol Espargaro, Michelin'in bu lastikleri getirmesinin haksızlık olduğunu ve bunun RC213V'yi olumsuz etkilediğini belirtti. İspanyol sürücü hatta arka yol tutuş eksikliği nedeniyle ön tarafa daha fazla baskı bindiği için, yarışı bitiremeyeceğine inanıyordu.

Takım arkadaşı Marc Marquez ise tüm hafta sonu ön tarafta sorunlar yaşadı ve pazar sabahı ısınma seansında çok büyük bir kaza yaptı.

Kontrol amaçlı hastaneye götürülen İspanyol sürücünün bugün yarışıp yarışmayacağı belirsiz.

Moto2 yarışında pist sıcaklığı 43 dereceye ulaşmış durumda ve bu da işlerin daha da zor olacağı anlamına geliyor.

Tüm bu durumu göz önünde bulunduran MotoGP yönetimi, yaptığı toplantı sonrası aşırı sıcaktan kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle, 25 yıl sonra yapılan ilk Endonezya GP'sinin süresini 27 turdan 20'ye indirdiğini duyurdu.

FIA güvenlik sorumlusu Franco Uncini, "Yüksek sıcaklıktan kaynaklı güvenlik sorunları nedeniyle mesafeyi kısaltmaya karar verdik." açıklamasını yaptı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images