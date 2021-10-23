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MotoGP / Misano GP Antrenman raporu

Emilia Romagna MotoGP: Üçüncü antrenmanlarda Zarco lider, Quartararo ilk sıralama seansına kaldı

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Emilia Romagna GP'sinin yağmurlu üçüncü antrenman seansında Johann Zarco, Pramac 1-2'sinde liderliği alan isim olurken MotoGP'de şampiyona mücadelesi veren Fabio Quartararo ve Francesco Bagnaia ilk sıralama seansına kaldılar.

Emilia Romagna MotoGP: Üçüncü antrenmanlarda Zarco lider, Quartararo ilk sıralama seansına kaldı

Misano'da, Cuma gününde olduğu gibi, Cumartesi günü de yağmur etkisinin altındaydı ancak sürücülerin üçüncü antrenmanlarda iyi tur zamanları yakalaması çok uzun sürmedi.

10 dakikanın ardından Marc Marquez, 1.42.305 ile genel sıralamada dördüncü sıraya yükseldi, saniyeler sonrasında ise Pramac pilotu Johann Zarco 1.42.275 ile liderliği aldı.

Bu noktadan itibaren zaman ekranları kırmızıya büründü ve kimin direkt olarak ikinci sıralama seansına kalacağı sürekli olarak değişmeye başladı.

Bitime 30 dakikadan az bir süre kala son şampiyon Suzuki pilotu Joan Mir, 1.41.295 ile liderliği alsa da, saniyeler sonrasında Cuma gününün açık ara en hızlı ismi Ducati pilotu Jack Miller 1.41.203 ile liderliği ele geçirdi.

Birkaç dakika sonra Miller'ın Ducati takım arkadaşı Francesco Bagnaia 1.41.160 ile liderliği alsa da KTM pilotu Miguel Oliveira 1.40.832 yaparak Bagnaia'yı geride bıraktı.

Ancak Oliveira, liderliği aldıktan hemen sonra 15. virajda kaza yaptı. Portekizli pilot ikinci motosikletini almak için pit yoluna geldiği sırada Pramac çaylağı Jorge Martin, 1.40.471 ile liderliğin yeni sahibi oldu. 

Bitime altı dakika kala Zarco, 0.087 saniye farkla takım arkadaşı Martin'in önüne yerleşti ve seansı lider tamamladı. Üçüncü sırada yer alan isim ise Miller oldu.

Quartararo, Yamaha ile ıslak zeminde zorlanmaya devam ederken Fransız pilot, seanstaki son turunda yaptığı hata ile beraber seansı 15. sırada tamamladı ve 2021'de ilk defa ilk sıralama seansına kaldı.

Damalı bayrak çıktığı anda tehlikeli alana düşen Bagnaia'nın attığı son turun kendisini ikinci sıralama seansına çıkmasına yetecek gibi duruyordu. Ancak Ducati pilotu son turunda 1.41.121'i yakalaması ile beraber ilk sıralama seansına çıkmak zorunda kaldı.

Kazasına rağmen Oliveira, fabrika Honda pilotları Marc Marquez ve Pol Espargaro'nun önünde dördüncü sırayı almayı başarırken fabrika Yamaha pilotu Franco Morbidelli, yedinci olarak ikinci sıralama seansına çıkmayı başaran tek Yamaha oldu.

Aprilia pilotu Aleix Espargaro sekizinci olurken ilk 10'u tamamlayan isimler Tech 3'nın İtalyan pilotu Danilo Petrucci ve iki senelik Ducati'si ile Avintia çaylağı Luca Marini oldu.

Bagnaia ve Quartararo'ya ilk sıralama seansında katılacak isimler ise, seansta 12. sıraya gerileyen Mir, Brad Binder (KTM), Aprilia pilotu Maverick Vinales, Avintia pilotu Enea Bastianini ve Suzuki pilotu Alex Rins oldu.

İki Petronas SRT Yamaha sürücüsü Andrea Dovizioso ve Valentino Rossi de ilk sıralama seansına kalırken iki İtalyan efsane, pist koşullarında zorlanarak 22. ve 23. sırada yer aldılar.

Üçüncü antrenman seansının başında ilk virajda sert bir kaza yaşayan Aprilia wildcard'ı Lorenzo Savadori ise son sırada yer aldı. Savadori, köprücük kemiğinde yaşadığı çatlak nedeniyle yarışta yer alamayacak.

Emilia Romagna MotoGP üçüncü antrenman sonuçları:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 France Johann Zarco Ducati 1'40.384  
2 Spain Jorge Martin Ducati 1'40.471 0.087
3 Australia Jack Miller Ducati 1'40.520 0.136
4 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'40.832 0.448
5 Spain Marc Marquez Honda 1'40.855 0.471
6 Spain Pol Espargaro Honda 1'40.925 0.541
7 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'40.942 0.558
8 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'40.964 0.580
9 Italy Danilo Petrucci KTM 1'40.967 0.583
10 Italy Luca Marini Ducati 1'40.985 0.601
11 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'41.121 0.737
12 Spain Joan Mir Suzuki 1'41.129 0.745
13 Italy Michele Pirro Ducati 1'41.168 0.784
14 Spain Iker Lecuona KTM 1'41.236 0.852
15 France Fabio Quartararo Yamaha 1'41.275 0.891
16 South Africa Brad Binder KTM 1'41.485 1.101
17 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'41.538 1.154
18 Italy Enea Bastianini Ducati 1'41.791 1.407
19 Spain Alex Marquez Honda 1'41.876 1.492
20 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'41.888 1.504
21 Spain Alex Rins Suzuki 1'42.023 1.639
22 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 1'42.251 1.867
23 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'42.601 2.217
  Italy Lorenzo Savadori Aprilia    
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