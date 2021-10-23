Emilia Romagna MotoGP: Bagnaia pole pozisyonunda, Quartararo 15. sırada!

İkinci sıralama seansı:

İlk seanstan gelen Bagnaia, erkenden açılışı yapan ve liderliği alan isim oldu. Bagnaia, daha ilk turunda 1.33.045'i elde ederek Ducati'sinin pole'ü alacağı turu daha ilk turda atmış oldu.

Bu sırada ikinci sıra ile arasındaki fark bir saniye kadar olmasına rağmen takım arkadaşı Jack Miller, ikinci seansın sonuna kadar bu farkı 0.025 saniyeye kadar indirmeyi başardı ve ikinci sıranın sahibi oldu.

Valentino Rossi'nin üvey kardeşi Avintia Ducati pilotu Luca Marini, 1.33.130'luk inanılmaz turu ile iki yıllık Ducati motosikletini üçüncü sıraya taşıdı ve ilk çizgide Ducati dominasyonu kurmayı başardı.

Marini'nin arkasında Repsol Honda pilotu Pol Espargaro yer aldı. İkinci çizgide olan eşlik edecek olan isimler ise sırasıyla Red Bull KTM pilotu Miguel Oliveira ve ikinci seansa kalan tek Yamaha olan Franco Morbidelli oldu.

İkinci sıralama seansının başlangıcında, ikinci virajda Honda'sının kontrolünü kaybeden Marc Marquez, seansın sonunda altıncı virajda yerde kaldı ve yedinci sırayı aldığı tur zamanını geliştiremedi.

Üçüncü çizgide Marquez'e iki Tech3 pilotu eşlik edecek. Hem Lecuona hem de Danilo Petrucci, kısa süreliğine ilk çizgide aynı anda kendilerine yer buldular ancak ikisi de ikinci seansın sonunda kaza yaptılar.

Pramac Ducati ile kaza yapan bir diğer isim Johann Zarco 10. olurken, Aprilia ile Aleix Espargaro 11. oldu. İkinci seansta iki kez yerde kalan Pramac Ducati'nin çaylak pilotu Jorge Martin ise 12. sırada seansı tamamladı.

İkinci sıralama seansı sonuçları:

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Birinci sıralama seansı:

İki şampiyona adayının kaldığı ilk sıralama seansında büyük bir çekişme vardı. Seansın ilk turu 1.37.729 ile, aynı zamanda dördüncü antrenman seansını ilk sırada tamamlayan, KTM Tech 3 pilotu Iker Lecuona'dan geldi.

Bu turdan saniyeler sonra fabrika Ducati pilotu Francesco Bagnaia, 1.36.105 ile liderliği alan isim oldu. Şampiyonadaki rakibi fabrika Yamaha pilotu Fabio Quartararo ise ilk turunda 1.36.606'yı yakalayarak Bagnaia'nın arkasında ikinci sırada yer aldı.

Pilotlar, ıslak zeminin kuruması ile beraber seansa kuru zemin lastikleri ile çıkmış olsalar da, hava koşullarının soğuk olması nedeniyle lastik değiştirmeye geri gelmediler ve sürekli olarak tur atmaya başladılar.

Liderlik; Lecuona, Quartararo ve Bagnaia arasında gidip gelse de Bagnaia, genelde üçlü arasında en hızlı olan isimdi. Seansın bitimine iki dakika kala önce Red Bull KTM pilotu Brad Binder yerde kalarak sarı bayrakların çıkmasına neden oldu.

Ardından wildcard ile fabrika Ducati adına yarışan Michele Pirro yerde kalarak sarı bayrakları çıkaran isim olurken, bu kazadan birkaç saniye sonra son şampiyon Suzuki pilotu Joan Mir de yerde kaldı.

Bu sırada Quartararo, son turunda 1.34.876'yı yakalayarak Bagnaia ve Lecuona'nın ardında üçüncüydü.

Son turuna başladığında Avintia Ducati pilotu Enea Bastianini'nin yerde kalması ile beraber sarı bayraklarla karşılaşan Quartararo, 1.34.411'i yakalayarak seansı üçüncü sırada tamamlamasına rağmen Fransız pilotun turu silindi ve beşinci sırada yer aldı.

İkinci seansa geçen isimler, 1.33.393 ile Bagnaia ve 1.34.099 ile Lecuona olurken, Suzuki pilotu Alex Rins üçüncü sırada yer aldı. LCR Honda'dan Alex Marquez ise dördüncü sıranın sahibi oldu.

Kaza yapan Bastianini altıncı sırayı alırken, ilk 10'u tamamlayan isimler Nakagami, Mir, Vinales ve Binder oldu.

Petronas SRT pilotu Andrea Dovizioso kötü bir performansla 11. olurken, Pirro 12. oldu. Evinde son yarışına çıkacak olan MotoGP efsanesi Petronas SRT pilotu Valentino Rossi ise yarınki yarışa son sıradan başlayacak.

Birinci sıralama seansı sonuçları: