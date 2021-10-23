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MotoGP / Misano GP Sıralama turları raporu

Emilia Romagna MotoGP: Bagnaia en hızlısı, Quartararo 15. sırada!

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Emilia Romagna MotoGP sıralama turlarında pole pozisyonu fabrika Ducati pilotu Francesco Bagnaia'nın olurken, şampiyonadaki rakibi Fabio Quartararo ise 15. sırada yarışa başlayacak.

Emilia Romagna MotoGP: Bagnaia en hızlısı, Quartararo 15. sırada!

İkinci sıralama seansı:

İlk seanstan gelen Bagnaia, erkenden açılışı yapan ve liderliği alan isim oldu. 

Detaylar geliyor...

Birinci sıralama seansı: 

İki şampiyona adayının kaldığı ilk sıralama seansında büyük bir çekişme vardı. Seansın ilk turu 1.37.729 ile, aynı zamanda dördüncü antrenman seansını ilk sırada tamamlayan, KTM Tech 3 pilotu Iker Lecuona'dan geldi.

Bu turdan saniyeler sonra fabrika Ducati pilotu Francesco Bagnaia, 1.36.105 ile liderliği alan isim oldu. Şampiyonadaki rakibi fabrika Yamaha pilotu Fabio Quartararo ise ilk turunda 1.36.606'yı yakalayarak Bagnaia'nın arkasında ikinci sırada yer aldı.

Pilotlar, ıslak zeminin kuruması ile beraber seansa kuru zemin lastikleri ile çıkmış olsalar da, hava koşullarının soğuk olması nedeniyle lastik değiştirmeye geri gelmediler ve sürekli olarak tur atmaya başladılar.

Liderlik; Lecuona, Quartararo ve Bagnaia arasında gidip gelse de Bagnaia, genelde üçlü arasında en hızlı olan isimdi. Seansın bitimine iki dakika kala önce Red Bull KTM pilotu Brad Binder yerde kalarak sarı bayrakların çıkmasına neden oldu.

Ardından wildcard ile fabrika Ducati adına yarışan Michele Pirro yerde kalarak sarı bayrakları çıkaran isim olurken, bu kazadan birkaç saniye sonra son şampiyon Suzuki pilotu Joan Mir de yerde kaldı.

Bu sırada Quartararo, son turunda 1.34.876'yı yakalayarak Bagnaia ve Lecuona'nın ardında üçüncüydü.

Son turuna başladığında Avintia Ducati pilotu Enea Bastianini'nin yerde kalması ile beraber sarı bayraklarla karşılaşan Quartararo, 1.34.411'i yakalayarak seansı üçüncü sırada tamamlamasına rağmen Fransız pilotun turu silindi ve beşinci sırada yer aldı.

İkinci seansa geçen isimler, 1.33.393 ile Bagnaia ve 1.34.099 ile Lecuona olurken, Suzuki pilotu Alex Rins üçüncü sırada yer aldı. LCR Honda'dan Alex Marquez ise dördüncü sıranın sahibi oldu. 

Kaza yapan Bastianini altıncı sırayı alırken, ilk 10'u tamamlayan isimler Nakagami, Mir, Vinales ve Binder oldu.

Petronas SRT pilotu Andrea Dovizioso kötü bir performansla 11. olurken, Pirro 12. oldu. Evinde son yarışına çıkacak olan MotoGP efsanesi Petronas SRT pilotu Valentino Rossi ise yarınki yarışa son sıradan başlayacak.

Birinci sıralama seansı sonuçları:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Francesco Bagnaia 9 1'33.393     162.975
2 Spain Iker Lecuona 9 1'34.099 0.706 0.706 161.753
3 Spain Alex Rins 9 1'34.418 1.025 0.319 161.206
4 Spain Alex Marquez 9 1'34.454 1.061 0.036 161.145
5 France Fabio Quartararo 9 1'34.476 1.083 0.022 161.107
6 Italy Enea Bastianini 8 1'35.236 1.843 0.760 159.821
7 Japan Takaaki Nakagami 9 1'35.641 2.248 0.405 159.145
8 Spain Joan Mir 5 1'35.683 2.290 0.042 159.075
9 Spain Maverick Viñales 9 1'35.835 2.442 0.152 158.822
10 South Africa Brad Binder 8 1'36.478 3.085 0.643 157.764
11 Italy Andrea Dovizioso 9 1'36.639 3.246 0.161 157.501
12 Italy Michele Pirro 5 1'37.880 4.487 1.241 155.504
13 Italy Valentino Rossi 9 1'38.261 4.868 0.381 154.901
14 Italy Lorenzo Savadori 0        
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