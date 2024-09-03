Duygusal Marquez, Aragon MotoGP zaferini "en yakınlarına" adadı

Marc Marquez, büyük sakatlıklarla boğuştuğu, dört kez ameliyat olduğu, pistlere döndüğü ve bu sefer de gözüyle ilgili sorunlar yaşadığı karanlık bir dönemin ardından Ducati'ye geçmişti.

Bu yıl Pramac Ducati ile sağlam bir yıl çıkaran İspanyol sürücü, geçen hafta sonu Aragon'da galibiyete uzandı.

Yarıştan sonra çok duygusal görünen Marquez, zaferi çevresinde kendisine destek olan "en yakın kişilere" adadı.

Marquez şöyle dedi: "Galibiyetin ardından ilk aklıma gelen, bu çok zor anlarda bana yardım eden tüm insanlar oldu çünkü yarış pistinde tek başıma olsam da arkamda çok iyi bir ekip var."

“Çok iyi insanlara, çok iyi bir aileye, çok iyi bir kız arkadaş ve erkek kardeşe, bana her gün yardım eden bütün bu insanlara sahibim."

Marc Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Bir yıl önce emekli olup olmamayı düşünüyordum. Bir gün emekli olacağım fakat o gün geldiğinde, imkanlarımla ilgili hiçbir soru işareti olmayacak."

“Kariyerimde daha uzun devam edip, rekabetçi olmak için her şeyi deneyeceğim. Gresini takımı bana bu fırsatı verdi ve ben de bunun tadını çıkarmaya çalıştım. Bu fırsatı çaylak bir sürücü gibi kullanmaya çalıştım, her zamankinden daha fazla çaba gösterdim."

“O uzun dört yılın ardından podyumun zirvesine geri döndüğüm için çok mutluyum.”

Marquez, Aragon'da pole pozisyonunu kazanıp, sprint yarışında zafere ulaşarak kusursuz bir performans da sergiledi.

Marquez, "Güzel bir hafta sonuydu fakat yarış çok uzundu."

"Lider giderken durumu kontrol ettiğimde önümde 12 ya da 14 tur vardı. Yani yarışın daha büyük bir kısmı duruyordu fakat konsantrasyonumu korumak çok zordu."

"En zor kısım buydu çünkü çok iyi sürüyordum ve bunu devam ettirmek istiyordum."

“Yarışın ortasında, kafamda podyumu düşünmeye başladım fakat sadece denedim, konsantrasyonumu korumak için zorlamaya çalıştım."

"Bitiş çizgisini geçtiğimde inanılmaz duygular yaşadım.” dedi.