Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
MotoGP Aragon GP

Duygusal Marquez, Aragon MotoGP zaferini "en yakınlarına" adadı

Marc Marquez, Aragon'da sansasyonel bir zafer kazandıktan sonra MotoGP'yi bırakmayı düşündüğü "karanlık günleri" hatırladığını ve elde ettiği zaferi de o günlerde kendisine destek verenlere adadığını dile getirdi.

Ezel Tan
Güncel:
Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, büyük sakatlıklarla boğuştuğu, dört kez ameliyat olduğu, pistlere döndüğü ve bu sefer de gözüyle ilgili sorunlar yaşadığı karanlık bir dönemin ardından Ducati'ye geçmişti.

Bu yıl Pramac Ducati ile sağlam bir yıl çıkaran İspanyol sürücü, geçen hafta sonu Aragon'da galibiyete uzandı.

Yarıştan sonra çok duygusal görünen Marquez, zaferi çevresinde kendisine destek olan "en yakın kişilere" adadı.

Marquez şöyle dedi: "Galibiyetin ardından ilk aklıma gelen, bu çok zor anlarda bana yardım eden tüm insanlar oldu çünkü yarış pistinde tek başıma olsam da arkamda çok iyi bir ekip var."

“Çok iyi insanlara, çok iyi bir aileye, çok iyi bir kız arkadaş ve erkek kardeşe, bana her gün yardım eden bütün bu insanlara sahibim."

Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Bir yıl önce emekli olup olmamayı düşünüyordum. Bir gün emekli olacağım fakat o gün geldiğinde, imkanlarımla ilgili hiçbir soru işareti olmayacak."

“Kariyerimde daha uzun devam edip, rekabetçi olmak için her şeyi deneyeceğim. Gresini takımı bana bu fırsatı verdi ve ben de bunun tadını çıkarmaya çalıştım. Bu fırsatı çaylak bir sürücü gibi kullanmaya çalıştım, her zamankinden daha fazla çaba gösterdim."

“O uzun dört yılın ardından podyumun zirvesine geri döndüğüm için çok mutluyum.”

Marquez, Aragon'da pole pozisyonunu kazanıp, sprint yarışında zafere ulaşarak kusursuz bir performans da sergiledi.

Marquez, "Güzel bir hafta sonuydu fakat yarış çok uzundu."

"Lider giderken durumu kontrol ettiğimde önümde 12 ya da 14 tur vardı. Yani yarışın daha büyük bir kısmı duruyordu fakat konsantrasyonumu korumak çok zordu."

"En zor kısım buydu çünkü çok iyi sürüyordum ve bunu devam ettirmek istiyordum."

“Yarışın ortasında, kafamda podyumu düşünmeye başladım fakat sadece denedim, konsantrasyonumu korumak için zorlamaya çalıştım."

"Bitiş çizgisini geçtiğimde inanılmaz duygular yaşadım.” dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Bagnaia, Alex Marquez'e öfkeli: “Beni düşürene kadar hızlanmayı bırakmadı”

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Ducati, Alvaro Bautista ile yeni anlaşma imzaladı!

Ducati, Alvaro Bautista ile yeni anlaşma imzaladı!

World Superbike
Magny-Cours
Ducati, Alvaro Bautista ile yeni anlaşma imzaladı!
Piastri: "Tek pit stop riskliydi"

Piastri: "Tek pit stop riskliydi"

Formula 1
İtalya GP
Piastri: "Tek pit stop riskliydi"
Red Bull, RB20'de yaşadığı sorunlar karşısında "kısır döngüye" girdi!

Red Bull, RB20'de yaşadığı sorunlar karşısında "kısır döngüye" girdi!

Formula 1
İtalya GP
Red Bull, RB20'de yaşadığı sorunlar karşısında "kısır döngüye" girdi!
Marc Marquez
Daha fazlası
Marc Marquez
MotoGP Aragon GP Sprint: Marc Marquez, 1042 gün sonra zirvede!

MotoGP Aragon GP Sprint: Marc Marquez, 1042 gün sonra zirvede!

MotoGP
Aragon GP
MotoGP Aragon GP Sprint: Marc Marquez, 1042 gün sonra zirvede!
Marquez, Ducati ile ilk zaferine Aragon'da ulaşabilir

Marquez, Ducati ile ilk zaferine Aragon'da ulaşabilir

MotoGP
Aragon GP
Marquez, Ducati ile ilk zaferine Aragon'da ulaşabilir
Lorenzo: "Sakatlık Marquez'i hâlâ zorlasa da kesinlikle bir şampiyonluk daha kazanabilir"

Lorenzo: "Sakatlık Marquez'i hâlâ zorlasa da kesinlikle bir şampiyonluk daha kazanabilir"

MotoGP
Avusturya GP
Lorenzo: "Sakatlık Marquez'i hâlâ zorlasa da kesinlikle bir şampiyonluk daha kazanabilir"
Gresini Racing
Daha fazlası
Gresini Racing
Marquez, Avusturya MotoGP yarışındaki felaket başlangıcın nedenini açıkladı

Marquez, Avusturya MotoGP yarışındaki felaket başlangıcın nedenini açıkladı

MotoGP
Avusturya GP
Marquez, Avusturya MotoGP yarışındaki felaket başlangıcın nedenini açıkladı
Marquez: "Çalışmaya devam edersek Ducati ile mücadele edebiliriz"

Marquez: "Çalışmaya devam edersek Ducati ile mücadele edebiliriz"

MotoGP
Marquez: "Çalışmaya devam edersek Ducati ile mücadele edebiliriz"
Alex Marquez: ''Kardeşimle paylaştığım tek podyumu, 42 podyumuma tercih ederim"

Alex Marquez: ''Kardeşimle paylaştığım tek podyumu, 42 podyumuma tercih ederim"

MotoGP
Almanya GP
Alex Marquez: ''Kardeşimle paylaştığım tek podyumu, 42 podyumuma tercih ederim"

Son Haberler

Sainz: "Ferrari'nin Monza güncellemeleri McLaren'la gerçek bir yarış içinde olmamızı sağladı"

Sainz: "Ferrari'nin Monza güncellemeleri McLaren'la gerçek bir yarış içinde olmamızı sağladı"

F1 Formula 1
İtalya GP
Sainz: "Ferrari'nin Monza güncellemeleri McLaren'la gerçek bir yarış içinde olmamızı sağladı"
Brundle: "Geçen seneye kıyasla Red Bull'un hızındaki düşüş çok garip"

Brundle: "Geçen seneye kıyasla Red Bull'un hızındaki düşüş çok garip"

F1 Formula 1
İtalya GP
Brundle: "Geçen seneye kıyasla Red Bull'un hızındaki düşüş çok garip"
Marko: "Gerilememizin Newey ile bir ilgisi yok"

Marko: "Gerilememizin Newey ile bir ilgisi yok"

F1 Formula 1
İtalya GP
Marko: "Gerilememizin Newey ile bir ilgisi yok"
Horner, McLaren'ın ön kanadının 'yasal olmadığını' düşünüyor

Horner, McLaren'ın ön kanadının 'yasal olmadığını' düşünüyor

F1 Formula 1
İtalya GP
Horner, McLaren'ın ön kanadının 'yasal olmadığını' düşünüyor

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye