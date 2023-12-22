Ducati’nin Sportif Direktörü Ciabatti, MotoGP takımından ayrılıyor

Daha önce MotoGP proje direktörü ve Superbike program direktörü olarak görev yapan 66 yaşındaki Ciabatti, 2014 yılında Ducati'nin MotoGP takımının sportif direktörü oldu.

Ciabatti, Casey Stoner'ın 2007'deki başarısıyla başlayan ve ardından İtalyan markanın Francesco Bagnaia ile 2022'de şampiyonluk kazanma yollarına dönüşü boyunca yönetim yapısının önemli bir parçası olarak Ducati'nin tüm MotoGP şampiyonluklarını kazanmasına tanıklık etti.

2023 sezonu, 20 grand prix'nin 17'sini kazanarak rekor kıran, Bagnaia'nın şampiyon olduğu sürücüler şampiyonasında ilk üçü kapatan, üreticiler ve takımlar şampiyonluğunu kazanan Ducati için çok parlak bir yıl oldu.

Ducati ayrıca Alvaro Bautista ile üst üste ikinci kez Dünya Superbike şampiyonluğunu kazandı.

Ciabatti artık Ducati'nin yeni off-road bölümünün genel müdürü olarak görev yapacak ve markanın 2024'ten itibaren motokros serisinde yarışmasına adım atmasını hazırlayacak.

Ducati önümüzdeki yıl 450 prototipini ulusal yarışmaya sokacak ve ardından önümüzdeki yıllarda MXGP Dünya Şampiyonası ve AMA Supercross Şampiyonası'na katılacak.

Ciabatti, markanın MotoAmerica, British Superbikes, All Japan Superbike serisi, Avustralya Superbike şampiyonası ve İtalya'daki CIV serisindeki yarış faaliyetlerini koordine etmeye devam edeceğinden, Ducati'nin yol yarışları bölümünde bir miktar varlık göstermeye devam edecek.

Ducati Corse'nin MotoGP'deki sportif direktörlük görevini ise daha önce sportif, pazarlama ve iletişim direktörü olarak görev yapan Mauro Grassilli üstlenecek.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Ciabatti'nin görev değişikliği, Gigi Dall'Igna'nın en güvendiği mühendislerden biri olan Massimo Bartolini'nin Yamaha'nın teknik direktörü olma teklifini kabul etmesinin ardından 2024 için Ducati takımındaki bir başka büyük kayıp olacak.

Ducati, 2024'te MotoGP'de sekiz motosikletle yarışmaya devam edecek ve Bagnaia, geçen sezon Pramac'tan Jorge Martin'i geride bıraktıktan sonra fabrika takımıyla üçüncü şampiyonluğunu kovalayacak.

Ancak İtalyan marka, sekiz kez Dünya Şampiyonu olan Marc Marquez'in Gresini Ducati'ye katılmasıyla gelecek yıl büyük bir mücadele ortamına sahne olabilir.