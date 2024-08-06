Ducati'nin Marquez ikileminde kenara attığı diğer sürücü

Ducati 2025 yılı için Marc Marquez ile anlaştığını açıkladığında, bu dünyanın dört bir yanındaki motor sporları hayranlarının ilgisini çeken kışkırtıcı bir gelişmeydi.

Gelmiş geçmiş en iyi MotoGP sürücülerinden birinin yedinci premier sınıf dünya şampiyonluğunu kazanmak için ikonik takıma katıldığını görmenin heyecanına kim kapılmazdı ki?

Marquez'in sakatlıkları, diplopi ile mücadelesi, kenarda geçirdiği zaman ve anlaşılabilir bir form kaybı göz önüne alındığında, bu en büyük sportif geri dönüşlerden biri olabilir.

Ancak, Marquez'in merakla beklenen gelişine yol açmak için Ducati, başlangıçta Francesco Bagnaia'ya ortak olmasını tercih etmesine rağmen Jorge Martin'i geri çevirmek zorunda kaldı ve Ducati CEO'su Claudio Domenicali daha önce Martin'in popülaritesi göz önüne alındığında bu kararın evrensel olarak desteklenmediğini itiraf etti.

Tüm dikkatler Martin'i geri çevirmeye odaklanmıştı. Ancak, Enea Bastianini'nin hem Britanya Grand Prix'sini, hem de Cumartesi günkü sprint yarışını kazanarak maksimum 37 puan aldığını gördükten sonra, Ducati başka bir sürücü için daha yanlış bir karar vermiş olabilir mi?

Bastianini'nin topladığı puanlar, ikinci sıradaki finişi sayesinde sıralamanın zirvesine geri dönen Martin'in 49 puan gerisine gelmesini sağladı.

Jorge Martin, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati'nin elindeki yetenekler göz önüne alındığında güzel bir sorunla karşı karşıya olduğunu söylemek mümkün. Ve Marquez dışında başka bir sürücü olsaydı, her şeyin farklı olacağını varsaymak adil olur.

Ancak şampiyonluk yarışının önü açıldığından, Ducati 2025'te son şampiyona sahip olacağından artık emin olamaz; Hem Martin hem de Bastianini son şampiyon Bagnaia'ya karşı şampiyonluk yarışında.

Ducati tarafından geri çevrilen Martin, Aprilia'ya geçmeyi kabul ederken Bastianini de Ducati fabrika takımında geçirdiği iki sezonun ardından Tech3 KTM'ye katılacak.

Ancak Autosport tarafından Ducati'nin kendisini göndermekle hata yapıp yapmadığı sorulduğunda - ve işten çıkarılma kararından bu yana formunun etkileyici olduğuna işaret edildiğinde - Bastianini, Ducati'de daha yeni yeni hızlanmaya başladığını açıkladı.

Sakatlığı nedeniyle 2023'ün ilk beş yarışını kaçıran Bastianini, Misano, Hindistan ve Japonya yarışlarında da sakatlıkları nedeniyle yarışamadı. Bastianini, potansiyelini tam olarak gösterme şansı bulamadığını düşünüyor.

Bastianini, "Ducati'nin kararını anlayamadım çünkü ben ve Jorge gibi sürücüleri kaybettiler ama karara saygı duyuyorum."

Enea Bastianini, Ducati Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Geçen yıl çok fazla yarış kaçırdım. Malezya'da kazandım ama fiziksel durumum iyi değildi. Şu anda, 2024 motosikletiyle başladığım yere göre daha iyi durumdayım ve sonuçlarım yarıştan yarışa daha iyi hale geliyor. Bazı sorunları çözmeye çalıştım çünkü şampiyonanın ilk yarısında kendime güvenmiyordum ve şimdi kendime güveniyorum."

"Bu yıl harika bir şampiyona çıkarma fırsatım var, bir sonraki yıl için ise bakalım. Ducati ile olmayacağım ama durum böyle." dedi.

Ducati'nin Marquez'le anlaşmak için oynadığı kumarın, bıraktıklarına pişman olmak yerine, öngördüğü rüya senaryosunda işe yarayıp yaramadığını elbette zaman gösterecek.