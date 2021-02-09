Ducati'nin 2021 MotoGP renk düzeni ortaya çıktı!

Yapılan lansmanda sadece motosikletin yeni renk düzeni değil, aynı zamanda Ducati'nin yeni ana sponsoru da belli oldu. İtalyan üretici, daha öncesinde de sponsoru olan Çinli bilgisayar şirketi Lenovo ile devam eden partnerliğini bir üst seviyeye çıkardı. Takım, 2021 senesinde Lenovo Ducati adıyla yarışacak.

Takım aynı zamanda bu sene iki yeni sürücüyle beraber yarışacak. Danilo Petrucci'nin KTM Tech 3'ya gönderilmesinin ardından Andrea Dovizioso ile de sözleşme yenilenmemesi ile beraber İtalyan üretici, Pramac takımının pilotları Jack Miller ve Francesco Bagnaia ile anlaştı.

Geçtiğimiz sene üreticiler şampiyonasında şampiyonluğa ulaşan Ducati, 2021'de yeni sürücüleriyle beraber markalar ve sürücüler şampiyonası için mücadele etmek istiyor.

Yeni sürücü kadrosu hakkında konuşan Ducati genel menajeri Gigi Dall'lgna şunları söyledi: "Hayatta bir değişikliğe ihtiyaç duyduğunuz zamanlar olur ve bence bunu yapma zamanımız geldi."

"Ducati ile oldukça fazla deneyime sahip olan iki genç sürücüye güvendik ve bu nedenle belirli bir devamlılığa sahibiz, aynı zamanda onların yeteneğine çok güveniyoruz."

Takım patronu Paolo Ciabatti ise şunları söyledi: "Jack ve Pecco, Pramac takımında yarışıyorlardı ve biz onları ana takıma getirdik."

"Ben, yeni kaynaklar da ekleyerek, takımı taze bir hale getirmemizin, takımın geleceği için doğru bir karar olduğuna inanıyorum."

Takımın yeni pilotu Francesco Bagnaia, 2019 yılında MotoGP'ye geçiş yaptıktan sonra Pramac'ta gösterdiği etkileyici performansın ardından fabrika takımına geçiş yaptı.

Bagnaia, MotoGP'ye gelmeden önce bir Ducati pilotu olmak için yaptığı anlaşmanın büyük bir şey olduğunu, ancak fabrika takımına yükselmesinin kendisi için bir hayalin gerçek olduğunu anlattı.

İtalyan pilotun açıklamaları şu şekilde: "Bu tişörtü giydiğimde neler olduğunu anladım, çünkü Ducati ile büyüdüm. Amcamın bir Ducati motosikleti vardı."

"Bir çocuk olarak motosikletlerin sesini duyduğunuzda ilk seçiminiz her zaman Ducati motosikleti olur, çünkü Ducati motosikletlerinin yarattığı ses oldukça serttir. Bence Ducati, diğerlerinde bulunmayan bir çekiciliğe sahip. Ve aynı zamanda bir İtalyan markası, bu nedenle içerisinde her şey var."

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