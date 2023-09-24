Ducati'den Marquez'e yeşil ışık
Ducati Sportif direktör Paolo Ciabatti ve takım menajeri Davide Tardozzi, Ducati'nin altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez'in bünyelerine katılmasına itiraz etmeyeceğini açıkladı.
Marc Marquez'in Repsol Honda ile sözleşmesi var ancak önümüzdeki sezon bu kontratı yerine getirip getirmeyeceği belli değil.
Japon üretici, MotoGP'deki en zor dönemlerinden birisini geçiriyor ve Marquez'in adı da son zamanlarda Ducati ile anılmaya başladı.
İspanyol sürücünün doğrudan Ducati için değil, Gresini Ducati uydu takımı için yarışma şansı var.
Hindistan'daki söylentiler, tarafların anlaşmaya yakın olduğu yönünde fakat İspanyol sürücü net bir şey söylemekten kaçınıyor.
Ducati'nin sportif direktörü Paolo Ciabatti ise Marquez'in gelişine karşı olmadıklarını fakat nihai kararın Gresini'ye bağlı olduğunu belirtti.
Fakat görüşmeler olduğunu doğruladı.
Ciabatti, "Tavsiyede bulunabiliriz fakat Gresini için kimin yarışacağına dair karar tamamen onlara ait."
"Gresini'nin elinde bir fırsat var ve Marc'ın ne karar vereceğini görmek için bekliyorlar. Japonya'da Honda'nın üst düzey yöneticileriyle görüşüyor." dedi.
Ducati takım menajeri Davide Tardozz de, "Tüm takımlar Marc'ı istiyor. O bugünü ve geleceği temsil eden bir sürücü." açıklamasında bulundu.
Marquez gerçekten Gresini'ye geçerse, Ducati sürücülerinin mevcut statükosunda büyük bir değişikliğe neden olabilir, ki bu durum son dönemde İtalyan üretici tarafından çok iyi kontrol ediliyordu.
Fakat gelişi pek çok anlamda Ducati'ye fayda da sağlayabilir.
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