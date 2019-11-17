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MotoGP / Son dakika

Ducati'de Petrucci - Miller takası gündemi yok

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Ducati'de Petrucci - Miller takası gündemi yok
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
17 Kas 2019 17:21

Ducati sürücüleri Danilo Petrucci ve Jack Miller, gelecek sene motosiklet takası konusunda bir görüşme olduğu iddialarını yalanladılar.

Bu sene Ducati'ye geçen ve sene başında iyi performans gösteren Petrucci, Mugello'da aldığı ilk zaferin ardından 2020 anlaşmasını kapmıştı.

Ancak İtalyan sürücünün performansı, sezonun ikinci yarısında düşerken tam tersi Pramac Ducati'de yani uydu takımında yarışan Miller'in performansı iyileşti ve Avustralyalı sürücü son 6 yarışta 3 defa podyuma çıktı. Bu sayede Miller, sezonu Petrucci'nin 25 puan önünde tamamladı.

Valencia'da çıkan iddialarda, Miller'ın gelecek sene Ducati fabrika takımında Petrucci'nin yerini alabileceği, Petrucci'nin tamamen MotoGP'den ayrılacağı ve Pramac'taki boş motosikleti Johann Zarco'nun alacağı söylendi.

Petrucci, "Dürüst olmam gerekirse, Ducati'deki büyük patronlardan hiçbirisi benimle konuşmadı. Çok fazla kişi bu konuyu bana sordu."

"Tabii ki sezonun ikinci yarısında ilk yarıdaki kadar istikrarlı değildim ancak yine de şampiyonada bazı sürücülerin önündeyim."

"Birisi omzuma dokunup neler olduğunu sorsa o zaman korkarım ancak şu anda kimse bana bir şey sormadı. Sadece iddialar var." dedi.

Miller, "Petrucci'nin Mugello'da mükemmel bir yarış çıkardığını unutmayalım. Evet, son dönemde biraz kendisini kaybetmiş gibi ancak geri döneceğinden eminim."

"Yavaş bir hafta sonu geçirdiğimizde, basında çok fazla iddia çıkıyor. Bu tür iddiaları pek önemsemiyorum."

"Kimseyle bu konu hakkında konuşmadım. Hatta bu sabah internette, Davide Tardozzi ile tırların arasında konuşurken çekilmiş eski bir fotoğrafımı gördüm. O esnada Davide bana arka lastiğimi mahvetmemem gerektiğini anlatıyordu. 2020 ile alakalı bir konuşma olmuyordu."

"Bu tür iddiaları pek önemsemiyorum. Sadece bekleyip görelim, bakalım neler olacak. Danilo yarış kazanmış bir isim. Sadece hepimizin geçirdiği gibi zor bir dönem geçiriyor ancak geri dönecektir." dedi.

Danilo Petrucci, Ducati Team

Danilo Petrucci, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Danilo Petrucci , Jack Miller
Takımlar Ducati Team Şimdi al , Pramac Racing
Editör Valentin Khorounzhiy

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