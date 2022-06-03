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Ducati'de Bagnaia'nın 2023'te kiminle takım arkadaşı olacağı belirsizliğini koruyor

2023 için adı Ducati ile anılan Enea Bastianini ve Jorge Martin, henüz geleceklerinin belli olmadığını söylediler.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Ducati'de Bagnaia'nın 2023'te kiminle takım arkadaşı olacağı belirsizliğini koruyor
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Jack Miller, 2023 için Ducati fabrika takımındaki koltuğunu kaybetmeye hazırlanıyor ve gelecek yıl için hem KTM hem de LCR Honda ile görüşüyor.

Fabrika takımında Miller'ın yerine üç MotoGP zaferi bulunan Enea Bastianini veya Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin'in geçmesi bekleniyor.

Fakat Katalonya GP öncesinde konuşan Bastianini, 2023'te Ducati'nin hangi takımında yarışacağını bilmediğini söyledi.

Bastianini, "Şu an için Ducati ile anlaşmam yok fakat geleceğimin nasıl olacağını aşağı yukarı biliyorum."

"Ducati ile devam edeceğim ama şu an için hangi takım için yarışacağımı bilmiyorum. Her halükarda en önemli şey iyi bir pakete sahip olmak ve şampiyonluk için yarışan bir sürücü olmak."

"Bu, şu an için bir problem değil çünkü bu sezon gerçekten iyi bir motosikletim var ve fabrika ya da uydu takımı fark etmeksizin her türlü şartta hızlı olmam gerekiyor." dedi.

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

2022'deki ilk sekiz yarışın beşinden kaza yapan Martin ise sonuçların Francesco Bagnaia'nın yanındaki koltuğa kimin geçmesi gerektiğini gösterdiğini kabul etse de, aslında iç durumun farklı olduğunu söylüyor.

Martin geleceği hakkında şöyle dedi: "Söyleyebileceğim pek bir şey yok."

"Hedefimin artık rekabetçi olmak olduğunu söyleyebilirim çünkü geçen yıl zaten yapabileceğim her şeyi gösterdim, yılın başında da aynı şeyi yaptım."

“Şimdi kontrol etmesi kolay olmayan bir durum içerisindeyiz."

"Dışarıdan sadece sonuçlara baktığınızda, o koltuğu kimin hak ettiğine karar vermek kolay olabilir ama içeriye bakarsanız durum aynı değil. Bence Ducati bundan ötürü karar vermekte zorlanıyor."

Miller ise gelecek planları hakkında yorum yapması istendiğinde şunları söyledi: “Söylentiler, söylentidir."

"Ducati fabrika sürücüsü olarak en az 12 yarışım daha var, bu yüzden asıl odak noktam yapabileceğim her şeyi ortaya koymak." 

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