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MotoGP / Son dakika

Ducati: "Yamaha motoruyla ilgili alınan karar 'tehlikeli' bir emsal teşkil ediyor"

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Ducati: "Yamaha motoruyla ilgili alınan karar 'tehlikeli' bir emsal teşkil ediyor"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Ducati, motorla ilgili konuda sürücüler yerine sadece takımı cezalandırmanın, tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini belirtti.

Jerez'deki ilk iki yarışta Maverick Vinales, Valentino Rossi, Fabio Quartararo ve Franco Morbidelli'nin motorlarında homologe edilmeyen valflerin kullanıldığı ortaya çıktı.

Yamaha, valfleri değiştirmeden önce gereken izni almadığı için ceza aldı. Bu kapsamda Yamaha, üreticiler şampiyonasında 50 puan silme cezası alırken, Petronas SRT'nin 37, fabrika takımının ise 20 puanı silindi.

Ancak, Quartararo, Vinales veya Morbidelli'ye herhangi bir puan silme cezası verilmedi. 

Ducati patronu Paolo Ciabatti, FIM'in yalnızca Yamaha'yı cezalandırmasının, üreticilerin gelecekte kurallara aykırı davranmasına yol açmasından endişe ediyor.

Ciabatti Sky Italy'ye verdiği demeçte, "FIM hakemlerinin bunun Yamaha'nın hatası olduğunu düşündüğünü ve bu bundan ötürü böyle bir karar aldığını düşünüyorum."

"Ancak bu, tehlikeli bir emsal teşkil ediyor, çünkü sürücüler kendi hataları olmasa bile normal olmayan motosikletlerle yarışıyorlardı."

"Gelecekte riskli olabilecek bir emsal oluşturdular. Yine de bu kararı kabul edeceğimizi ve bu yüzden herhangi bir protesto yapmayacağımızı söyledik." dedi.

Suzuki patron Davide Brivio durumun zor olduğunu kabul ediyor.

Brivio, "Buna saygı duyuyoruz çünkü gerçekten zor bir durum. Bu şartlar altında ne yaparsanız yap, ne olursa olsun, şampiyonaya gölge düşürürsünüz."

"Sürücüleri cezalandırırsanız -onlar haricinde-  kim kazanırsa kazansın 'diskalifiye sayesinde oldu' diyebilirsiniz."

"Onların şampiyonluklarına da gölge düşebilir, çünkü motorun normal görünmediği yarışta çok sayıda puanlar aldılar."

"Bu zor bir karar, bizim açımızdan bu karara karşı saygılıyız. Pist üstünde savaşmaya devam etmekten ve sürücülerin durumunun böyle kalmasından mutluluk duyuyoruz. Sonuçta mücadeleyi seviyorum çünkü başarının gölgelenmesini istemiyoruz."

"Kazanırsak da kaybedersek de bunun pistte olmasını istiyoruz." dedi.

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Seri MotoGP
Takımlar Ducati Team
Editör Lewis Duncan

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