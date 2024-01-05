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Ducati, uydu ve fabrika takımları arasındaki rekabetten 'korkmuyor'

Ducati'nin fabrika takımı sportif direktörü Davide Tardozzi, markanın MotoGP'de sahip olduğu iç rekabetten 'korkmadığını' ve uydu takımların kendisini yenmesine engel olmayacağını söyledi.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
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Jorge Martin, Pramac Racing

2023 sezonunda şampiyonluk mücadelesi fabrika takımı Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia ile Pramac'tan Jorge Martin arasında geçti.

Ducati sürücüleri, son şampiyon Bagnaia'nın Martin ve VR46'dan Marco Bezzecchi'nin önünde yer aldığı sıralamalarda ilk üçü geride bırakırken, marka altı temsilcisiyle 20 yarışın 17'sini kazandı.

Sezonun sonuna doğru Ducati, şampiyonluk mücadelesini takım emirlerini kullanarak yönetmek zorunda kalacağı önerilerini defalarca reddetti ve 2024'te tüm sürücülerine nasıl davranacağı konusunda hiçbir şeyin değişmeyeceğinde ısrar etti.

Autosport'a konuşan Tardozzi, "Bu çok açık. Dürüst bir şekilde, hak ettikleri şekilde davrandığımız sekiz Ducati'miz var ve bu, sahip oldukları kontratta yazıyor." 

"Diğer tüm sürücülerin tüm verilerini görebiliyorlar. Asla diğer takımlardan birini fabrika takımına karşı durdurmayacağız."

"En iyisini yapma hakları var, bizi yenmek için tüm bilgilere sahip olma hakları var."

"En iyi sürücülere ve en iyi performansa sahip olmak bize bağlı."

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: MotoGP

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Jorge Martin, Pramac Racing

"Ben Ducati Lenovo [takımının] sportif direktörüyüm, yarışı kazanmak için iki şansım var. Yani diğerlerini yenmek bu takıma bağlı."

"Gigi'nin [Dall'Igna, genel müdür] ve Ducati'nin zihniyeti bizi daha iyisini ve daha iyisini yapmaya, daha iyi şeyler sunmaya ve sürücülere en iyi motosikletleri sağlamaya itiyor."

"Martin bu yıl tam olarak bizim sahip olduklarımıza sahipti."

"Aynı parçayı Pramac'a verme imkanımız olmadan asla yeni bir parça getirmedik." dedi.

Tardozzi şunları ekledi: "Sürücülerimiz ve Ducati takımları içindeki rekabetten korkmuyoruz, çünkü aksi takdirde Pramac'a fabrika motosikletleri ve diğer iki uydu takıma da kazanan motosikletler sağlayamayız."

"Dolayısıyla verileri paylaşıyoruz, eğer korksaydık verileri paylaşmazdık."

"Bizim farklı bir yaklaşımımız var. Ducati içindeki, yani Ducati takımları arasındaki rekabetin Ducati içindeki seviyeyi yükselttiğini düşünüyoruz."

"Verilerimizi geliştirmemizi sağlayan bu tür bir iç rekabete sahip olduğumuz için mutluyuz ve mühendislerimiz motosiklette neler olduğunu görmek için sekiz sürücüyle sekiz olasılığa sahip olmaktan gerçekten mutlular."

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