Ducati takım patronu, Marquez seçimiyle ilgili eleştirilere açık

Ducati genel müdürü Gigi Dall’Igna, İtalyan markanın altı kez MotoGP şampiyonu Marc Marquez'i 2025 için transfer etmesi nedeniyle aldığı eleştirileri kabul etmeye hazır olduğunu söylüyor.

Eski Honda yıldızı Marquez'i gelecek yıl Ducati'de Francesco Bagnaia ile birlikte yarıştırma kararı, Dall’Igna'nın ifadeleriyle her zaman "bölücü" olmuştur. Ancak bu konu, Enea Bastianini'nin fabrika GP24 ile Britanya GP'sinde kazandığı zaferle bu ay tekrar gündeme geldi.

Başlangıçta, bu kararın geçen yılın ikincisi Jorge Martin'i ve uzun süredir takım olarak hizmet veren Pramac'ı rakiplerine kaptırmanın sonuçlarından doğan tepkiler nedeniyle eleştirildiği biliniyordu. Ancak şimdi birçok kişi, Bastianini'nin de sürücü pazarındaki karışıklıkta haksızlığa uğradığına inanıyor.

Dall’Igna, Ducati'nin 2025 için ikinci fabrika koltuğunu seçerken zor bir tercih yapmak zorunda kaldığını yineledi, ancak markanın çıkarlarına en iyi şekilde hareket etmediğini düşünenlerden gelen eleştirileri kabul edebileceğini belirtti.

Dall’Igna Sky Sports İtalya’ya verdiği demeçte. "Enea için çok mutluyum. Ne yazık ki, üç seçenek arasından bir sürücü seçmek zorunda kaldık, ancak hepsi de fabrika takımı için yarışmayı hak ediyordu"

"Her zaman söylediğim gibi, profesyonel ve sportif açıdan olduğu kadar insani açıdan da çok zor bir seçimdi.”

"Eleştiri almak için de buradayım ve olması gerektiği gibi bunu kabul ediyorum." dedi.

Marc Marquez, Gresini Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati, Marquez'in 2025'te başka bir üreticiye geçmesinden korktuğu için Pramac'a fabrika ekipmanlarıyla katılma teklifini reddetmesinin ardından fabrika koltuğu teklif etmek zorunda kaldı. Bu durum, Ducati'nin koltuğu Martin'e vermesi gereken yerde Marquez'e vermesine ve Martin'in Aprilia'daki seçeneğini kullanmasına yol açtı.

Marquez'in imzalanması sonucunda Bastianini de Borgo Panigale markası tarafından gözden çıkarıldı ve KTM ile yeniden markalanmış Tech3 takımında fabrika özelliklerinde RC16'yı sürmek üzere anlaşma yaptı.

İtalyan pilotun Ducati ile ilişkisi Martin'inki gibi bozulmadı ancak Silverstone zaferinden sonra gelecek yıl takımda tutulmama kararını sorgulama fırsatı buldu.

"Ducati'nin seçimini anlamıyorum çünkü benim ve Jorge gibi iki sürücüyü kaybettiler, ama bu karara saygı duyuyorum."

"KTM hakkında, benim için iyi bir motosiklet olacağını düşünüyorum ama bu motosikleti hiç denemedim. Pistte birçok kez gördüm, ancak denemezseniz Ducati'ye kıyasla daha güçlü noktaları olup olmadığını daha iyi açıklayamazsınız ama bakalım." dedi.

Ducati sürücülerinin sezonun ilk yarısında bir grand prix dışında hepsini kazanmış olması, gelecek yıl da Ducati'nin hakimiyetini sürdürmesi ihtimalini güçlendiriyor.

Bu, markanın bu yıl gridde sekiz motosiklete sahipken 2025'te sadece altıya düşmesine ve bunlardan sadece üçünün en son teknik özelliklere göre üretilmesine rağmen böyle.

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak Dall'Igna'ya yeni GP25'in gelecek yıl rakipleri karşısında ne kadar rekabetçi olacağı sorulduğunda cevap vermedi.

"Her yıl yepyeni bir kitap, dolayısıyla yıl sonunda 2024'ü kapatıp 2025'i açacağız ve bu da büyük ölçüde çeşitli takımların kış boyunca nasıl çalıştığına bağlı olacak."

"Geliştirmekte olduğumuz fikirlerimiz zaten var, ancak diğerlerinin ne yapabileceğini, toplarında ne ateşleyeceklerini asla bilemezsiniz.

"En önemli şey bu yılı 'atlatmak' ve ardından bir sonraki yılı düşünmek. Motosikletin performansından memnunum, yıllardır iyi bir seviyedeyiz ve böyle devam etmeyi umuyorum." dedi.