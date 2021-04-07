Ducati sürücüsü Miller, kolundan ameliyat oldu

Miller, geçen hafta sonu gerçekleştirilen 2021 sezonunun ikinci yarışını, kolunda yaşadığı bir sorun nedeniyle dokuzuncu sırada noktalamıştı.

Kolundaki sorun nedeniyle son turlarda istediklerini yapamadığını söyleyen Miller, ameliyat olmadığı değerlendirdiğini dile getirmişti. Bugün bir açıklama yayınlayan Dcati, Miller'ın MotoGP'nin cerrahı Dr. Xavier Mir ve ekibi tarafından Barselona'daki Dexeus Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edildiğini doğruladı.

Miller'ın geçirdiği ameliyatın başarılı olduğu açıklandı ve rehabilitasyona başlamadan önce önümüzdeki 24 saati hastanede geçirecek. Sonraki hafta Portekiz'de yapılacak yarış için hazır olması bekleniyor.

Miller, "Kısa bir ameliyattı ve çok iyi geçti."

"Rehabilitasyon sürecine başlamak için sabırsızlanıyorum. Portimao'daki bir sonraki yarışa yaklaşık 10 gün var."

“İyileşmem normal şekilde devam ederse, %100 seviyemde olmasa bile Portekiz'de geri dönebilirim.

"Dr. Mir'e ve Dexeus Hastanesi'ndeki tüm ekibine teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

Ayrıca Tech3 KTM sürücüsü Iker Lecuona da kolundan operasyon geçiren bir başka sürücü oldu. Valencia'da gerçekleştirilen ameliyatın iyi geçtiği doğrulandı.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images