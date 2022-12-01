Ducati: "Sezonun takım emirleriyle şekillendiğine yönelik iddialar saçmalık"

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Valencia'daki sezon finalinde şampiyonluğa ulaşan ve Ducati'nin 15 yıllık bekleyişini sona erdiren Bagnaia, Almanya GP'sindeki kazasının ardından şampiyonluk için 91 puanlık bir fark kapatmak zorunda kaldı.

Sezonun son bölümünde Ducati, diğer yedi sürücüsüne Bagnaia ile yarışırken dikkatli olmaları ve podyum ve galibiyet için riskli bir şey yapmamaları konusunda talimatlar verdi. Bu durum, özellikle Malezya'da epey gündem oldu ve takım Gresini sürücüsü Enea Bastianini'ye Bagnaia'yı geçmemesini söylemekle suçlandı.

Motorsport.com'a konuşan Ciabatti, bu sezon takım emirlerinin sonuçları etkilediği iddialarının saçma olduğunu söyledi ve Bastianini'ye oldukça adil davrandıklarını öne sürdü.

Ciabatti, "Açıkçası bu yıl birkaç durumda gerginlik vardı, çünkü Pecco'nun 91 puan geri düştükten sonra gelip Fabio ile aradaki farkı kapatmak için imkansızı başarmaya çalıştığını biliyorduk."

"Gerginlik yaşanan yarışlar Misano ve Aragon'da ve tamamen dürüst olmak gerekirse Sepang idi. Sepang biraz farklıydı çünkü [Marco] Bezzecchi'nin Quartararo ile arasındaki farkı kapattığını görüyorduk ve Bezzecchi üçüncü olup Pecco kazanırsa dünya şampiyonu olacaktık."

"Bezzecchi üçüncü olursa ne yapacağımızı tartışıyorduk, ancak farkı 0.8 saniyeye indirdikten sonra ciddi anlamda gerilemeye başladı, biz de 'tamam, bırakın gitsin' dedik. Sepang'da belki de Bastianini'ye fazla adil davrandık."

"Her neyse, bence takım emirleri hakkındaki tüm söylemlerin saçmalık olduğunu gösterdik. Eğer takım emirleri olsaydı Jack [Miller] Tayland'da ikinci olamazdı, Bastianini Aragon'da galibiyete ulaşamazdı, Misano'da bitiş çizgisinde Pecco'yu geçmeye çalışmazdı, hatta Sepang'da ona meydan okumaya çalışmazdı." dedi.

Enea Bastianini, Gresini Racing Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Gelecek sezon Ducati'ye katılacak olan Bastianini'nin Bagnaia'ya meydan okuması ve ikilinin 2022'deki gibi pist üstünde mücadele etmeleri bekleniyor.

Ancak bu durumun bir "lüks" olduğunu söyleyen Ciabatti, ikili arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir gerilimi yönetebileceğine inanıyor.

Ciabatti, "Bazı insanlar gelecek yıl yönetilmesi zor bir durumla karşı karşıya kalacağımızı düşünebilir,"

"Bence takımınızda dünya şampiyonu ve şampiyona üçüncüsünün bulunması, biri dört, diğeri ise yedi yarış kazanmış iki pilotun olması bir lüks."

"İkisi birlikte geçen seneki yarışların yarısında fazlasını kazandılar. Bence bu üstesinden gelmek için güzel bir sorun. Umarım aynı garajdaki iki sürücü arasında adil bir rekabetin olacağı durumu yönetecek araçlara sahibizdir."

"Ancak onlardan arkadaş olmalarını istemiyorum, Pecco ve Jack'e benzer bir durumun tekrarlanabileceğini sanmıyorum. Bu, iki sürücünün karakterinden kaynaklanan özel ilişkilerden biri, ayrıca Pecco çaylakken Jack çoktan bünyemizdeydi.

"Gelecek yıl dünya şampiyonluğunu kazanmak isteyen iki yarışçımız olacak. Durumu idare edebileceğimizi düşünüyorum." dedi.