Ducati, sezon sonuna kadar GP23 motosikletini geliştirmeye devam edecek

Ducati genel müdürü Gigi Dall'Igna, GP23'ün son 12 ayda ileriye doğru bir adım attığını ve yıl ilerledikçe daha fazla gelişme görmeye devam edeceğini doğruladı.

Hem Gresini hem de VR46 takımları 2024'te Desmosedici'nin eski versiyonuyla yarışacak, sadece fabrika ve Pramac takımları GP24'e erişebilecek.

Dall'Igna Sky Sport İtalya'ya verdiği demeçte, "Her zaman olduğu gibi, her şey belirli mekanizmaları ve sorunları anlamaktan geçiyor."

"Bazı şeyleri anladığınızda, çözümleri uygulamak daha kolay olur. Bu nedenle GP23'te geliştirebileceğimiz her noktayı geliştireceğiz ve yılın geri kalanında da buna devam edeceğiz." dedi.

Ducati bu yıl MotoGP'de büyük bir adım atarak şimdiye kadarki 10 Grand Prix'nin dokuzunu kazandı.

Pilotlar Şampiyonası'nda ilk üç sırada fabrika GP24 motosikletini kullananlar yer alırken, GP23'te en yüksek sırayı alan Gresini sürücüsü Marc Marquez dördüncü sırada ve lider Jorge Martin'in 62 puan gerisinde yer alıyor.

Marc Marquez, Gresini Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Claudio Domenicali, Ducati Motor Holding CEO'su e Andrea Iannone, Go Eleven Takımı Fotoğraf tarafından: Ducati Corse

Dall'Igna, GP24'ün selefinin bir adım ötesinde olduğunu kabul etti ve çeşitli pistlerde hızlı olma yeteneğini övdü.

"Her zaman olduğu gibi sorunlar üzerinde çalışmaya çalışıyoruz ve iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum"

"GP23'ün biraz daha zayıf olduğu alanlarda GP24'ü kesinlikle geliştirdik."

"Bunu Silverstone'da ve diğer pistlerde de gösterdik. Ekibin gerçekten iyi bir iş çıkardığını söylemeliyim."