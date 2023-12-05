Ducati, Red Bull'un 2023 F1 dominasyonunu MotoGP'de "taklit etmek" istiyor

Francesco Bagnaia, Valencia Grand Prix'sinde Ducati adına arka arkaya şampiyonluk kazanarak İtalyan üreticiyle bunu başaran tarihteki ilk sürücü oldu.



Ducati'nin dünya şampiyonu olarak ayrılmayı garantilediği bir sezonun sonunda, sürücüler sıralamasında ilk üç sıra Bagnaia, Pramac'tan Jorge Martin ve VR46'dan Marco Bezzecchi'ye aitti.

Ducati, altı sürücüsüne (Bagnaia, Martin, Bezzecchi, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini) yayılan tüm zamanların rekor 17 grand prix zaferine, 17 pole pozisyonuna, toplam 44 podyuma, dokuz podyum kilitlenmesine (ilk 3), üreticiler şampiyonluğuna ve Pramac ile takımlar şampiyonluğuna ulaştı.



F1'de Red Bull, 2023'te bir grand prix hariç hepsini kazandı, Max Verstappen ile sürücüler şampiyonluğunu, takımlar şampiyonluğunu kazandı ve rekorlar kırdığı bir yılda şampiyonayı ilk iki sırada tamamladı.

Bagnaia'nın şampiyonluğunun ardından Sky Sports İtalya'ya konuşan Dall'Igna, bunun Ducati'nin bir sonraki hedefi için bir "örnek" olduğunu söyledi.



Dall'Igna, "Her zafer kutlanmalı, yapılanlar için tüm memnuniyet hissedilmeli."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Gigi Dall'Igna, Ducati Corse Genel Müdürü



"Çok önemli, harika bir şey yaptığımıza inanıyorum ve umarım Ducati Corse'deki herkes bu anda gerçekten mutludur ve yaptığımız şeyin önemini hisseder."



"Geçen yıl kendimizi tekrar etmenin zor olacağını söylemiştim ama bunun yerine daha da iyisini yapmayı başardık."



"Kim bilir, gelecek yıl daha da iyisini yapmak için çalışacağız. F1'de Red Bull bizden daha iyisini yaptı. Taklit edebileceğimiz bir örneğimiz var." dedi.

Bagnaia, Barcelona'da geçirdiği ağır kaza ve bunun fiziksel etkilerinin kendisini engellemesinden ve Martin'in yaklaşmasına izin vermesinden önce şampiyonanın ilk yarısında 66 puan farka sahipti.

Bagnaia, Valencia GP hafta sonundaki Pazar yarışına 14 puan farkla lider girerken, Martin'in Marc Marquez ile çarpışıp düşmesinin ardından hem yarışı hem şampiyonluğu kazandı.



Dall'Igna, "Pecco kesinlikle karmaşık bir dönemden geçti, bazı zorluklar yaşadı."



"Ancak son derece hızlı ve kararlı bir rakip karşısında tutunmayı başardı. İnanıyorum ki sonunda bu dönemler sayesinde siz de büyürsünüz ve o gerçekten iyiydi." dedi.