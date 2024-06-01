Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
MotoGP İtalya GP

Ducati: "Pramac'ın 2025 MotoGP anlaşması henüz onaylamadı"

Ducati sportif direktörü Mauro Grassilli, Pramac'ın 2025 yılında İtalyan MotoGP üreticisi ile devam edeceğine dair yazılı bir onay vermediğini söyledi.

Ezel Tan
Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Cuma günü İtalya Grand Prix'si öncesinde konuşan Pramac takım patronu Gino Borsoi, 2025 yılında fabrika motosikletine sahip tek Ducati müşteri takımı olacaklarını söyledi.

Mevcut durumda Pramac, 2025 için Ducati ile olan sözleşmesini aktifleştirirse, önümüzdeki iki yıl boyunca Ducati fabrika motosikleti kullanacak.

Cumartesi sabahı motogp.com'a konuşan Ducati sportif direktörü Mauro Grassilli, Borsoi'nin Yamaha'ya geçebileceği söylentileri arasında Ducati ile devam etmek istediğini duymaktan mutlu olduğunu ancak henüz hiçbir şeyin resmileşmediğini söyledi.

Grassilli, “Daha önce de söylediğim gibi, önümüzdeki iki yıl boyunca Pramac'a sahip olmak için sezon başından beri çok çalıştık."

Gino Borsoi, Pramac Racing

Gino Borsoi, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Elbette Gino'nun dün söylediklerinden dolayı çok mutluyuz. Henüz yazılı bir onay almadık, mümkün olan en kısa sürede almayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Grassilli, 2025'te Marquez'in Gresini'de beşinci sırayı almasıyla birlikte gridde beş GP25 olması olasılığını göz ardı etmedi fakat şimdilik seçenekler arasında yer almadığını belirtti.

“Size yıl sonunda cevap vereceğim, çünkü bu yarışa ve bu hafta sonuna konsantre olmak istiyoruz. Şu anda henüz bir şey bilmiyoruz."

“Bu konu henüz masada değil.”

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Bagnaia, Alex Marquez'le olan olayı nedeniyle ceza aldı!
Sonraki haber MotoGP İtalya: Pole pozisyonunu Martin kazandı, Marquez kaza yaptı!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Pirelli, yeni bir yumuşak hamur üzerinde çalışıyor

Pirelli, yeni bir yumuşak hamur üzerinde çalışıyor

Formula 1
Monako GP
Pirelli, yeni bir yumuşak hamur üzerinde çalışıyor
MotoGP İtalya: Pole pozisyonunu Martin kazandı, Marquez kaza yaptı!

MotoGP İtalya: Pole pozisyonunu Martin kazandı, Marquez kaza yaptı!

MotoGP
İtalya GP
MotoGP İtalya: Pole pozisyonunu Martin kazandı, Marquez kaza yaptı!
Ferrari, Leclerc'in yeni yarış mühendisinden çok memnun: "Şimdiye kadar kusursuzdu"

Ferrari, Leclerc'in yeni yarış mühendisinden çok memnun: "Şimdiye kadar kusursuzdu"

Formula 1
Ferrari, Leclerc'in yeni yarış mühendisinden çok memnun: "Şimdiye kadar kusursuzdu"
Pramac Racing
Daha fazlası
Pramac Racing
Pramac'tan Marquez'e yanıt: "Gelecek yıl fabrika destekli iki motosikletimiz olmaya devam edecek"

Pramac'tan Marquez'e yanıt: "Gelecek yıl fabrika destekli iki motosikletimiz olmaya devam edecek"

MotoGP
İtalya GP
Pramac'tan Marquez'e yanıt: "Gelecek yıl fabrika destekli iki motosikletimiz olmaya devam edecek"
Marquez, Pramac MotoGP'ye geçişi reddetti: "Bu benim için bir seçenek değil”

Marquez, Pramac MotoGP'ye geçişi reddetti: "Bu benim için bir seçenek değil”

MotoGP
İtalya GP
Marquez, Pramac MotoGP'ye geçişi reddetti: "Bu benim için bir seçenek değil”
Martin: "Ducati'ye daha fazla gösterebileceğim bir şey yok"

Martin: "Ducati'ye daha fazla gösterebileceğim bir şey yok"

MotoGP
Fransa GP
Martin: "Ducati'ye daha fazla gösterebileceğim bir şey yok"

Son Haberler

Vasseur: “İyi durumda olduğunuzu düşünmeye başlarsanız ölürsünüz”

Vasseur: “İyi durumda olduğunuzu düşünmeye başlarsanız ölürsünüz”

F1 Formula 1
Vasseur: “İyi durumda olduğunuzu düşünmeye başlarsanız ölürsünüz”
MotoGP İtalya: Bagnaia, Marquez karşısında sprinti kazandı, Martin yarış dışı kaldı

MotoGP İtalya: Bagnaia, Marquez karşısında sprinti kazandı, Martin yarış dışı kaldı

MGP MotoGP
İtalya GP
MotoGP İtalya: Bagnaia, Marquez karşısında sprinti kazandı, Martin yarış dışı kaldı
Acosta, 2025 için fabrika KTM MotoGP koltuğunu garantiledi

Acosta, 2025 için fabrika KTM MotoGP koltuğunu garantiledi

MGP MotoGP
İtalya GP
Acosta, 2025 için fabrika KTM MotoGP koltuğunu garantiledi
Moto2 İtalya: Joe Roberts lider, Deniz 14. oldu

Moto2 İtalya: Joe Roberts lider, Deniz 14. oldu

MOT2 Moto2
Mugello
Moto2 İtalya: Joe Roberts lider, Deniz 14. oldu

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye