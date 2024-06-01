Ducati: "Pramac'ın 2025 MotoGP anlaşması henüz onaylamadı"

Cuma günü İtalya Grand Prix'si öncesinde konuşan Pramac takım patronu Gino Borsoi, 2025 yılında fabrika motosikletine sahip tek Ducati müşteri takımı olacaklarını söyledi.

Mevcut durumda Pramac, 2025 için Ducati ile olan sözleşmesini aktifleştirirse, önümüzdeki iki yıl boyunca Ducati fabrika motosikleti kullanacak.

Cumartesi sabahı motogp.com'a konuşan Ducati sportif direktörü Mauro Grassilli, Borsoi'nin Yamaha'ya geçebileceği söylentileri arasında Ducati ile devam etmek istediğini duymaktan mutlu olduğunu ancak henüz hiçbir şeyin resmileşmediğini söyledi.

Grassilli, “Daha önce de söylediğim gibi, önümüzdeki iki yıl boyunca Pramac'a sahip olmak için sezon başından beri çok çalıştık."

Gino Borsoi, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Elbette Gino'nun dün söylediklerinden dolayı çok mutluyuz. Henüz yazılı bir onay almadık, mümkün olan en kısa sürede almayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Grassilli, 2025'te Marquez'in Gresini'de beşinci sırayı almasıyla birlikte gridde beş GP25 olması olasılığını göz ardı etmedi fakat şimdilik seçenekler arasında yer almadığını belirtti.

“Size yıl sonunda cevap vereceğim, çünkü bu yarışa ve bu hafta sonuna konsantre olmak istiyoruz. Şu anda henüz bir şey bilmiyoruz."

“Bu konu henüz masada değil.”