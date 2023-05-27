Ducati, Martin'in Yamaha'ya gitmesini beklemiyor

Moto3'te şampiyon olduktan ve Moto2'de başarılı iki sene geçirdikten sonra 2021 sezonunda Pramac Ducati ile spora giriş yapan Martin, henüz ilk yarışında pole pozisyonuna ulaşarak ne kadar hızlı olduğunu göstermiş, aynı sene Styria GP'sinde de kariyerinin ilk zaferine ulaşmıştı.

Saf hızı ve sıralama temposu nedeniyle Ducati fabrika takımının da ilgisini çeken Martin'in en büyük sıkıntısı istikrarsızlık ve basit hatalar; bu da fabrika koltuğunu Enea Bastianini'nin kapmasının başlıca sebebi olarak görülüyor.

Pramac ile devam eden Martin gelecek sezonu da kapsayan bir fabrika sözleşmesine sahip, buna rağmen kendisinin rahatsız olduğu ve Yamaha ile anlaşabileceğine yönelik dedikodular da mevcut.

Fransa GP'sinde tüm bu iddialarla ilgili konuşan Martin'in "sözleşmede bir madde olduğunu ve isterse bir sene erkenden ayrılabileceğini" belirtmesi, bu dedikoduları güçlendirmiş vaziyette.

Tüm olup biteni oldukça sakin karşılayan Paolo Ciabatti ise Yamaha'nın Martin'i cezbedecek bir motosiklete sahip olmadığını açıkça belirtiyor.

Ciabatti, "Sözleşmesinde bir madde bulunuyor, evet, ancak kendisini Ducati'de tutmak istiyoruz. Kendisi oldukça hızlı genç sürücülerimizden biri."

"İşin doğrusu, şu anda Yamaha şampiyonluk kazanabilecek bir motosiklet gibi durmuyor. Bunu söylediğim için üzgünüm ancak dışarıdan görünen bu."

"Gelecek yıl neler olur bilinmez, ancak Martin şu anda kazanabilecek bir motosiklet kullanıyor, kazanmayı ne kadar sevdiğini de düşünürsek takımdan ayrılacağını düşünmüyorum." dedi.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Marc Fleury

Ducati'nin gelecek yıl planları da belirsizliğini koruyor, nitekim Bastianini sezonun ilk yarışında geçirdiği sakatlıktan halen dönüş yapamadı, VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi ise ilk beş yarışta iki galibiyete ulaşarak göz doldurdu.

Bu durumu da yorumlayan Ciabatti, "Dürüst olmak gerekirse, gelecek için herhangi bir karar almadık."

"Ne yazık ki Enea birkaç yarıştır aramızda değil, ancak tüm sürücüleri bünyemizde tutmak istiyoruz. Gresini ve VR46 sürücülerinin şu anda takımlarıyla sözleşmeli olduğunu biliyorsunuz."

"Dolayısıyla Pecco, Enea, Johann [Zarco] ve Jorge ile olan sözleşmemiz prensipte hepsinden memnun olduğumuzu gösteriyor."

"[2024'te ne olacağını] söylemek için biraz erken, Enea ile ilgili sorunlar her şeyi geciktiriyor." dedi.