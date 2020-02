Ducati, pilot pazarının getirdiği "baskıyı" kullanmayı planlıyor

2021 aptal sezonu, cuma günü Yamaha'nın 2021'de Maverick Vinales ve Fabio Quartararo ile yarışacağı açıklanınca, Sepang'da yapılacak olan ilk resmi testin öncesinde başladı.

Ducati, Vinales'e olan ilgisini hiçbir zaman gizli tutmadı. Ancak aynı zamanda Quartararo Yamaha'nın teklifini kabul etmeden önce, Ducati'nin Fransız sürücüye takımın seçeneklerini sadece kendi elindeki sürücüler ile sınırlı tutmamak adına bir teklif götürdüğüne inanıyor.

An itibariyle fabrika Ducati sürücüleri Andrea Dovizioso ve Danilo Petrucci'nin kontratları sezon sonunda bitecek, Pramac sürücüsü Jack Miller ve Avintia sürücüsü Johann Zarco ise fabrika sürücülerinin 2021'de takımla devam etmeme durumunda ilk alternatifler olarak öne çıkıyorlar.

Dall'lgna yaptığı açıklamada, sürücü pazarı baskısının Yamaha'nın tersine Ducati sürücülerine daha çok baskı yapacağı ve bu baskıdan iyi bir şekilde yararlanacaklarına inandığını söyledi ve ekledi:

"Eğer muhabirleri dinlerseniz, kontratlar sürücüleri sakinleştirmek için en kısa sürede imzalanacak, böylece şampiyonaya konsantre olabilecekler. Bunun her zaman doğru kural olduğunu düşünmüyorum."

"Bazı sürücüler için bunu yapmanız kesinlikle gerekli. Ancak diğerleri için durum geçerli değil. Her ne kadar matematiksel kesinliğe sahip olmasam da bazıları baskı altında daha iyi iş yapıyorlar. Çünkü insan aklı, her zaman yorumlanması zor bir şeydir."

Quizzed about Ducati's 2021 rider plans, CEO Claudio Domenicali hinted at a potential change by stating it was not the firm's priority to maintain an all-Italian line-up.

Yamaha'nın sürücülerini açıklamasından önce, takımın yeni motosikletinin lansmanında Ducati'nin 2021 sürücü planı konusunda açıklama yapması istenen Ducati CEO'su Claudio Domenicali, potansiyel bir değişiklik olabileceğini, takımın tamamen İtalyan sürücü kadrosuna sahip olmasının öncelikli olmadığını belirtti ve ekledi:

"Hızlı sürücüler istiyoruz, bu yüzden şanslıyız çünkü hızlı sürücülerimiz var. Bu pozitif bir şey. Ancak tarihimizi Avustralyalı, İtalyan, Britanyalı sürücüler ile yazdık. Carl Fogarty (Dünya Superbike Şampiyonası'nda) inanılmaz bir tarih yazdı."

"Seçime, pilotların nereli olduğundan başlamıyoruz. Gigi bu konuda çok net ve ona bu konuda daha fazla katılamazdım."

Rins Suzuki anlaşmasını uzatmaya yakın

Ducati'nin 2021 için sürücülerini seçme konusunda bir acele içinde olmaması üzerine bir sonraki açıklama Suzuki'den gelebilir, ki Alex Rins'i takımda tutma konusunda kararlılar.

İtalyan medyasında çıkan söylentilere göre Rins ve Suzuki çoktan anlaşma yapmışlardı ancak Hamamatsu merkezli markaya yakın bir kaynak bu durumu yalanladı.

Kaynak, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "İki taraf da eksik olan detayların üstünde çalışıyorlar. Ancak konu hakkında pozitifiz." ifadelerini kullandı.

Ducati'nin ilgisine rağmen Joan Mir'in de 2021'de Suzuki de kalması planlanıyor, ki bu durumda takım kadroyu değiştirmemiş olacak.

Çeviri: Efe Kahya