Ducati: "Petrucci'nin performansındaki düşüşün zamanlaması tesadüf"
Ducati sportif direktörü Paolo Ciabatti, Danilo Petrucci'nin takımla yeni anlaşma imzalamasından sonra yaşadığı dramatik performans düşününün sadece bir tesadüf olduğunu söyledi.
Petrucci, bu yıl Jorge Lorenzo'nun yerine Ducati fabrika takımına geçiş yapmış ve tek yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Ancak ilk galibiyetini de içeren üç yarışlık bir dönemin ardından Temmuz ayında yeni sözleşme imzaladığı duyurulmuştu.
Ancak yeni sözleşme öncesi çıktığı sekiz yarışta 108 puan toplayan Petrucci, Ducati ile yeni anlaşma imzalamasının ardından çıktığı 11 yarışta 68 puan topladı.
Ciabatti, “Sözleşmeyi imzaladıktan sonra Danilo'nun aynı performansa sahip olmaması bence bir tesadüf."
“Jorge Lorenzo, geçen yıl takım değiştirmeye karar verdikten sonra Ducati'yle kazanmaya başladı, bu yüzden bence bu sadece bir tesadüf."
"Danilo, sezona mükemmel şekilde başladı ve ardından arka arkaya üç podyum aldı ve Mugello'da fantastik bir galibiyet elde etti. Ayrıca Sachsenring'de, yani yeni sözleşmeyle çıktığı ilk yarışta iyi bir yarış çıkardı."
“Ama yaz tatilinden sonra bir şeyler değişti ve onunla bunun üzerinde çalışıyoruz. Ona sezonun ilk bölümünde sahip olduğu güveni tekrar kazandırmaya çalışıyoruz ve şimdiye kadar başarılı olamadık.” dedi.
Petrucci’nin sezonu, son yedi yarışta ilk sekizde yer alamamasıyla daha da kötü bir hal aldı.
Aragon'daki zayıf hafta sonunun ardından Ducati personeli ile bir toplantı çağrısı yapan Petrucci, küçük sakatlıklarla beraber sezon başındaki formunu yeniden yakalayamadı.
Ciabatti, “Açıkçası, uzunluğundan ve ağırlığından dolayı tuhaf bir sürüş tarzı olduğunu biliyoruz. Bazı koşullarda lastik aşınması yaşayan diğer sürücülerden daha fazla zorluk çekiyor. Genel olarak düşük yol tutuş olduğu zaman zorlanıyor."
"Danilo'nun podyumlar için savaşabilen ve yarışlar kazanabilen bir sürücü olduğunu düşünüyoruz, sadece onunla çalışmalı ve sezonun başında gösterdiği şeyi geri getirmeye çalışmalıyız."
“Yani ona güveniyoruz ve gelecek yıl, 2019'un ilk bölümünde bulunduğu yere geri getirmek için birlikte çalışacağız." dedi.
Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Valentin Khorounzhiy
Ducati: "Petrucci'nin performansındaki düşüşün zamanlaması tesadüf"
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