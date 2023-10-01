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Ducati patronu, Marquez'in takıma olan ilgisi sebebiyle gururlu

Ducati MotoGP patronu Gigi Dall'Igna, Marc Marquez'in bir yıllık Desmosedici'ye ilgi göstermesinin 'memnuniyet verici' olduğunu söyledi ve Honda'dan ayrılmaya çoktan karar vermiş olabileceğini öne sürdü.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matteo Nugnes
Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marquez'in geleceğine ilişkin spekülasyonlar, İspanyol sürücünün 2024'te sona erecek Honda sözleşmesini tamamlayıp tamamlamayacağına dair soru işaretleri arasında geçtiğimiz ay manşetlere damgasını vurdu.

Gresini, altı kez şampiyon olan Marquez'in Honda anlaşmasını feshetmeye karar vermesi halinde, gelecek yıl kardeşi Alex Marquez ile bir araya gelerek GP23'te yarışacağı bir senaryo için en iyi alternatif olarak ortaya çıktı.

Marquez, Pazar günü Japonya GP'sinde sezonun ilk podyumunu elde ettikten sonra sonucun kararını etkilemeyeceğini vurgulayarak bir sonraki kariyer hamlesi hakkında konuşmamayı tercih etti.

Ancak Dall'Igna, Motegi'de Marquez'in kararını çoktan vermiş olabileceğini ve Honda sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala Ducati'ye geçmeyi planlıyor olabileceğini öne sürdü.

Dall'Igna, Sky TV'ye verdiği demeçte, "Marc tarihteki en güçlü sürücülerden biri, bu nedenle Ducati'ye geçmeyi istemesi sadece sevindirici bir haber olabilir." 

"Yapabileceğim en önemli yorum bu. Resmi olmayan bir Ducati'ye binmek için Honda'yı bırakmaya karar verdi, daha da ötesi motosikletimizi istediğini vurguluyor. Bu, bizi sadece memnun edebilir." dedi.

Gigi Dall'Igna, Ducati Corse General Manager

Gigi Dall'Igna, Ducati Corse General Manager

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dall'Igna yorumlarının devamında, Marquez için olası bir Ducati hamlesinin henüz gerçekleşmediğini ve İspanyol sürücünün Honda sözleşmesinden kurtulmak için bir yol bulması gerektiğini söyledi.

"Duyduklarım bunlar, açıkçası henüz resmi bir açıklama yok." 

"Yapılması gereken pek çok şey olduğuna, açıkçası istemesi durumunda ortada feshedilmesi gereken karmaşık bir sözleşme olduğuna inanıyorum."

"Ancak yaptığı açıklamalar bunlar ve bu bizim açımızdan sevindirici."

Dall'Igna, Marquez'in Ducati üzerinde yaratabileceği etkinin farkında olduğunu ve gelişinin 2022 şampiyonu Francesco Bagnaia liderliğindeki mevcut kadroyu sarsma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Dall'Igna, "Henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için bunu tanımlamak ve değerlendirmek gerekiyor. Ben sadece Marc'ın motosikletimiz hakkında yaptığı açıklamaları yorumladım." 

"Hâlâ şampiyonaya odaklanmış durumdayız ve bu konuda yapacak çok şeyimiz var."

"Marc birçok nedenden dolayı kesinlikle hantal bir sürücü ve bazı dengeleri bozabileceğine dair bir endişe var. Bu durum eninde sonunda oyunun bir parçası olacak ve bunu yönetmek bize bağlı olacak."

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