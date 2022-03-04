Ducati, motor versiyonuyla ilgili iddialara yanıt verdi

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Motorsport.com, perşembe akşamı Ducati fabrika takımının 2022 sezonu için 2021 versiyon motora geri döndüğünü ve hem Francesco Bagnaia hem de Jack Miller'ın eski bu motorla yarışacağını öğrenmişti.

Ducati, Malezya'daki testlerde, Bagnaia'nın test etmesi için üç farklı motor getirmişti; Bunlar 2021, 2021'in gelişmiş versiyonu ve 2022 motorlarıydı.

2022 motorunun agresif güç çıkışına sahip olduğu iddia ediliyordu ve bundan ötürü de Bagnaia ve takım arkadaşı Miller, yeni sezon için eski motor versiyonuna geri döndüler.

Fakat Tardozzi, söylendiği üzere Bagnaia'nın 2022 versiyonun kötü olduğunu düşünmesinden dolayı değil, hem Bagnaia hem de Miller'ın sürüş tarzına daha uygun olması nedeniyle böyle bir karar verdiklerini söyledi.

MotoGP.com'a konuşan Tardozzi, "Neden Ducati hakkında konuşurken insanların böyle suçlayıcı davrandığını anlamıyorum."

"Pecco, '2022 motoru kötü, ben 2021'i istiyorum' demedi. Bu, tamamen saçmalık. Bunu söylemek istiyorum çünkü Pecco'ya farklı versiyonu biz verdik. Bu motor hem Pecco hem de Jack'in sürüş stiline uyuyor."

"Diğer çocuklar yeni versiyondan mutluydu. Yani yaşanan şey bu."

"Sepang testinde başka bir şirketin [Honda] üç farklı versiyon denediğini biliyoruz. Peki neden bu markaya gidip Marc Marquez'in hangisini seçtiğini sormuyorsunuz?" dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: MotoGP

Bu yıl 2022 motosikletiyle yarışan Pramac sürücüleri ve VR46'dan Luca Marini, 2022 motoruyla devam edecekler.

Ducati imtiyaz hakkına sahip olmadığı için, ilk seans itibariyle kullanılan motorlar yıl boyunca onaylanmış olacak. Başka bir deyişle artık değişim olmayacak.

Motor durumu hakkında daha fazla yorum yapan Tardozzi şunları ekledi: "Seçimlerden memnunuz ve sürücülere elimizden gelen en iyi imkanları verdiğimizi düşünüyorum."

"Şimdi sezonun nasıl başlayacağını ve sonunda ne olacağını göreceğiz."

"Ancak çok ama çok zor bir sezon olacak çünkü griddeki motosikletler çok rekabetçi."