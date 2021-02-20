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Miller: "Benden şüphe edenler, aslında beni motive ediyor"

Ducati fabrika takımı sürücüsü olarak ilk sezonuna hazırlanan Jack Miller, eleştiren kişileri yanlış çıkarmanın, MotoGP’deki motivasyonlarının arkasında ‘’büyük itici bir güç’’ olduğunu söylüyor.

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Miller: "Benden şüphe edenler, aslında beni motive ediyor"

Avustralyalı sürücü, 2018 ile 2020 yılları arasında Pramac’la olan üç sezonluk birlikteliğinin ardından dokuz podyum kazanmasının ‘’birkaç kişinin ağzını kapattığını’’ söyledi.

Miller’ın 2018 ve 2019 yıllarında pistteki ve Desmosedici’yi geliştirmeleri çabaları, daha yeni sezon başlamadan Miller'ın Ducati fabrika takımına yükselmesine neden oldu.

Ducati’nin Salı günü gerçekleştirilen resmî tanıtımında konuşan Miller, ondan kuşku edenleri yanlış çıkarma arzusunun, bir fabrika takımı sürücüsü olarak bile onu motive etmeye devam ettiğini söyledi.

Miller, Autosport’un sorduğu soruya yanıt olarak şunları söyledi: ’’Evet, bu tür bir motivasyon, sizi motive eden şeyin ne olduğunu bulmalısınız ve beni motive kesinlikle eden şey de içimdeki çok büyük sürüş isteği.’’

‘’Hâlâ istediklerini söyleyen çok insan var fakat ben kesinlikle sadece denemek ve yapabildiğimin en iyisini yapmak istiyorum.’’

‘’Eğer büyümeye devam edersek ve sonuçlar iyileşmeye devam ederse, bu kendi çaresine bakacaktır.’’

 

Miller, Casey Stoner (2007-2010) ve Troy Bayliss’ten (2003-2004) sonra Ducati fabrika ekibine gelmiş olan üçüncü Avustralyalı olacak.

Üç kez Dünya Superbike Şampiyonu Bayliss, 2006’da Ducati’nin yedek pilotu olarak katıldığı Valencia Grand Prix’sini kazanmıştı. Stoner da 2007’de, İtalyan markayla geçirdiği ilk sezonda sürücüler şampiyonluğunu kazanmayı başarmıştı.

Avusturalyalıların Ducati’deki geçmişinin ona baskı yapacağı sorulduğunda Miller şunları söyledi: ‘’Büyürken, bu renklerde Troy ve Casey gibileri izlemek benim için büyük bir motivasyondu, bu büyürken onları idol olarak almam nedeniyle , benim için daha önemli bir anlam taşıyor.’’

‘’Kendinize yaptığınız baskı çok önemli. Bence ben, kendimin en büyük eleştirmeniyim.’’

‘’Kendime yeterince baskı yapıyorum, bu baskıyı gidip arayıp bulmama gerek yok.’’

‘’Bana fazladan bir baskı kattığını düşünmüyorum.’’

‘’O adamlar harika motosiklet sürücüleriydi ve hâlâ da öyleler, ben de olabileceğim en iyisinin olmaya çalışıyorum, ama kesinlikle onların seviyesine çıkmak istiyorum. Neler olacağını ise zaman gösterecek.’’

Çeviri: Betim Aker

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