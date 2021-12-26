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MotoGP Haberler

Ducati MotoGP sürücüleri, Stoner'ı koç olarak görmek istiyorlar

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Francesco Bagnaia ve Jack Miller, Ducati'nin eski sürücüsü Casey Stoner'ı 2022'den itibaren sürücü koçu olarak getirmesini istediklerini dile getirdiler.

Ducati MotoGP sürücüleri, Stoner'ı koç olarak görmek istiyorlar

İki kez MotoGP şampiyonu olan Stoner, Algarve'de Ducati'nin misafiri olarak bulunmuştu. Stoner, birçok kez Ducati sürücüleriyle birlikte görüntülendi.

Bagnaia, Stoner'ın kendisine verdiği geri bildirimler sayesinde son virajdaki performansını iyileştirdiğini söyledi.

Bagnaia, "Farklı bir bakış açısına sahip. O, bir efsane ve bir sürücü koçuna sahip olmak farklı bir şey çünkü Ducati'de böyle bir isim yok ve bana göre bu çok yardımcı oluyor."

"Belki gelecek sene ona sahip olabiliriz. Algarve'de bana son virajda, son virajdan çıkışta biraz yardımcı oldu ve faydalıydı." dedi.

Jack Miller, Ducati Team

Jack Miller, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia'nın takım arkadaşı Jack Miller de onu destekledi ve Stoner'ın müsait olup olmadığını bilmediğini ancak sürücü koçu programının yardımcı olacağını söyledi.

Miller, "Son iki yarışta Casey'nin olması muhteşem bir şey. Onun bir ailesi var ve dünyanın diğer tarafında yaşıyor. Yani lojistik açıdan onun çalışması çok zor olabilir."

"Ancak böyle bir şeyi %100 desteklerim. Pecco'nun dediği gibi, bu gerçekten hoş bir şey. Pist üstünde bu tür çalışmalarım oldu ancak o, normal bir gözlemci değil."

"O, Casey Stoner. O bir efsane, gelmiş geçmiş en iyi sürücülerden birisi. Programımızda bir eksik var ve kesinlikle, programımıza böyle bir şeyi eklemeyi değerlendirmemiz lazım."

"Casey'i alabileceğimizi söylemiyorum. Onu alabilirsem aşırı mutlu olurum ancak o olmasa da birileri olmalı." dedi.

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