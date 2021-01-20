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MotoGP / Son dakika

Ducati, MotoGP ile olan anlaşmasını 2026'ya kadar uzattı

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Ducati, MotoGP ile olan anlaşmasını 2026'ya kadar uzattı
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Ducati, seri organizatörü Dorna Sports ile yeni bir anlaşma imzalamasının ardından en az 2025 sonuna kadar MotoGP'de kalmaya devam edecek.

Yeni anlaşma, 2022 ila 2026 MotoGP dünya şampiyonası arasındaki yılları kapsıyor ve İtalyan üretici, KTM'den sonra uzun vadeli gelecekte seride yer almaya devam edeceğini açıklayan ikinci üretici oldu.

Ducati, 2003 yılından bu yana MotoGP'de yarışıyor ve ilk galibiyetini aynı yıl Katalonya'da Loris Capirossi ile aldı. Casey Stoner, 2007'de 10 galibiyet alarak Ducati'nin ilk ve tek şampiyonluğunu kazanan isim olurken, o günden bu yana birden fazla kez ilk üçe girseler de bir türlü şampiyonluk ipini göğüsleyemediler.

Ducati seride şimdiye kadar 51 galibiyet ve 160 podyum elde etti.

Ducati CEO'su Claudio Domenicali, "Yarış her zaman Ducati markasının temel bir parçası oldu ve gelecekte de öyle kalacak." dedi.

Ducati, 2021 için Andrea Dovizioso ve Danilo Petrucci ile yollarını ayırma kararı alırken, fabrika ekibindeki yerlerini Jack Miller ve Francesco Bagnaia alacak.

Ducati, 2021'de Pramac ve Avintia Ducati ekiplerine destek vermeye devam edecek. Pramac'ta Johann Zarco ve Jorge Martin'in her ikisi de GP21 fabrika motosikletiyle yarışacak. Luca Marini ve Enea Bastianini ise Avintia'da GP19'la mücadele edecekler.

Ducati Corse genel müdürü Gigi Dall’Inga, "MotoGP'ye olan katılımımızı 2026 sonuna kadar onayladığımız için mutluyuz."

"Desmosedici GP, son yıllarda griddeki en rekabetçi motosikletlerden biri olduğunu kanıtladı ve 2020 takımlar şampiyonluğu bunun bir başka kanıtı oldu."

"Bu yılki düzenlemeler önemli teknik gelişmelere izin vermeyecek olsa da 2021 sezonunu aynı tutku ve özveri ile karşılayacağız."

"Amaç, yeni sürücülerimizle beraber MotoGP şampiyonluğu için savaşmak." dedi.

2022 için henüz geleceğini teyit etmeyen Suzuki, Honda, Yamaha ve Aprilia'nın da seride devam etmesi bekleniyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Takımlar Ducati Team
Editör Haydn Cobb

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