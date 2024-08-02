Ducati, MotoGP 2025 sezonundan itibaren VR46'ya fabrika desteği sağlayacağını duyurdu
VR46, Ducati ile yapılan yeni sözleşme uyarınca üretici desteği ve bir adet son model motosiklet alacak.
Ducati, VR46'nın 2025 MotoGP sezonundan itibaren birincil uydu takımı olarak Pramac'ın yerini alması için anlaşmaya vardığını açıkladı.
İlk aşaması iki sezondan oluşan çok yıllık anlaşma Cuma günü Britanya Grand Prix'si öncesinde duyuruldu.
Son birkaç sezonda Ducati'nin tek fabrika destekli takımı olan Pramac'ın Yamaha'ya geçmesi, Borgo Panigale markasını Valentino Rossi'nin takımıyla olan ilişkisini güçlendirmesine neden oldu.
VR46, gelecek yıl Ducati'den maksimum teknik ve sportif destek alacak, ancak Pramac'tan farklı olarak, sözleşmesi gereği iki fabrika motosikleti değil, sadece bir GP25 alacak.
Bu da Ducati'nin gelecek yıl dört adet en son özellikli motosikletten sadece üç tanesine sahip olacağı anlamına geliyor. VR46 için yarışmaya devam etmek üzere doğrudan Ducati ile sözleşme imzalamaya hazırlanan Fabio di Giannatonio, fabrika takımı sürücüleri Francesco Bagnaia ve Marc Marquez ile birlikte üçüncü GP25'i alacak.
Ducati Corse Genel Müdürü Gigi Dall'Igna, "VR46 Racing Team ilk günden itibaren Ducati ile mükemmel uyum içinde çalışmayı bildiğini gösterdi ve son yıllarda büyük başarılar elde ettik."
"Bu ilişkiyi gelecek sezondan itibaren takıma 'fabrika' desteği vererek daha da güçlendirebileceğimiz için mutluyuz. Birlikte büyük işler başaracağımıza eminim. Valentino, Uccio ve Pablo'ya ve takımda büyük tutku ve özveriyle çalışan tüm insanlara teşekkür ederim." dedi.
VR46 Racing Team Takım Direktörü Uccio Salucci, "Gelecek yıl Pertamina Enduro VR46 Racing Team'in MotoGP'de fabrika destekli Ducati takımı olacağını duyurmaktan gurur duyuyorum. Resmi bir motosikletimiz ve bir GP24'ümüz olacak. Birkaç yıl önce biri bana bunu söyleseydi inanmazdım."
"Bu, tüm takım için gerçekten önemli bir an: Bu kadar genç bir takımla, birçok Moto3 çocuğuyla sadece üç yıl içinde bu sonucu elde etmek gerçekten olağanüstü.”
“Önümüzde birkaç yıl sıkı çalışma, büyük zorluklar var ve kendimizi test etmeyi ve daha iddialı sonuçlar elde etmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.
VR46 henüz 2025 kadrosunu açıklamamış olsa da, Franco Morbidelli'nin Pramac'tan di Giannantonio'nun takım arkadaşı olarak VR46’ya geçmesi ve akıl hocası ve takım sahibi Rossi ile yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.
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