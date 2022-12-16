Ducati: "Miller'ın KTM'e götüreceği sırlar bizi endişelendirmiyor"

Haberi dinle

Üç sezon Pramac, iki sezon fabrika takımında olmak üzere son beş sezonu Ducati bünyesinde geçiren Miller, fabrika koltuğunu kaybetmesinin ardından gelecek sezondan itibaren KTM adına yarışacak.

KTM'in Ducati'den takıma kattığı tek isim Miller değil, yeni KTM teknik direktörü Fabiano Sterlacchini de 17 senesini Ducati'de geçirmiş önemli bir teknik adam.

Desmosedici'nin gelişiminde önemli rol oynayan Miller'ın Ducati'deki varlığı belli derecelerde kritikti; öyle ki, Ducati kendisinin gelecek sezon kullanılacak parçaları test etmesine dahi izin verdi -ancak bu durum, KTM'e bilgi sızabileceğine dair birtakım endişelere de yol açmakta.

Autosport'un Ducati'den rakip bir markaya sızan bilginin endişe verici olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Ciabatti, "Endişeli değiliz, bu gerçekleşse dahi durduramayacağımız bir şey."

"Jack için farklı planlarımız vardı, kendisine Pramac'da bir fabrika motosikleti sürme şansı sunduk, ancak kontrat sadece bir senelik olacaktı."

"Kendisinin tercihi ise tamamen anlaşılır şekilde KTM oldu. Hem iki sezon daha fabrika takımında sürme fırsatı yakaladı, hem de muhtemelen daha iyi bir maaş aldı."

"Teknisyenlerle ilgili olarak konuşmak gerekirse, Ducati'nin çok yetenekli mühendisler yetiştirmiş olmaktan gurur duyduğunu düşünüyorum; dolayısıyla Ducati'den ayrılmaya karar verdiklerinde elbette çok üzülüyoruz."

"Ancak seneler boyunca aynı pozisyonda çalışan herkes bir noktada farklı bir role geçip geçemeyeceğini görmek ister, bu Ducati için mümkün olmayabiliyor."

"Dolayısıyla ayrılan herkes elbette yanlarında büyük bir bilgi birikimi götürecek, neyse ki hepsi bu kadar" dedi.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: KTM Images