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MotoGP

Ducati, Miller'a WSBK fabrika koltuğu teklif etti

Ducati, gelecek yıl Dünya Superbike Şampiyonası'nda Alvaro Bautista'nın yerini alması için mevcut KTM MotoGP sürücüsü Jack Miller ile görüşmelere başladı.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Bautistia'nın WSBK'daki geleceği, BMW'den Toprak Razgatlıoğlu'nun zaferlerle geçirdiği bir başka hafta sonunun ardından tehdit altına girdi.

Çek Cumhuriyeti hafta sonu boyunca Bautista, WSBK'da en az bir sezon daha Ducati ile kalmak istediğini ilk kez itiraf etti ve sözleşme uzatma umutlarının sinyalini verdi.

Bautista, "Devam etmek istiyorum. Ducati ile sözleşmeyi yenileme konusunda görüşüyoruz."

"Kariyerimi bu şekilde sonlandırmanın adil olmadığını düşünüyorum. Motosikletten yeniden keyif almaya, kendimi güçlü hissetmeye ihtiyacım var." dedi.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati'nin fabrika takımının sürücü maaşları için bir milyon euro'ya yakın bir bütçesi var ve İspanyol sürücü halihazırda yılda 750.000 euro alırken Bulega 200.000 euro alıyor.

Bulega'nın 2025 yılı için sözleşmesini yenilediği ve bu yılki sonuçlarının ardından maaşında önemli bir artış aldığı ve maaşının 450.000 euro'ya yükseldiği bildirildi. Bu da Ducati sürücüsünün gelecek yıl aşağı yukarı aynı miktarı alacağı anlamına geliyor ki bu da Bautista'nın hedeflediğinden çok daha düşük.

Autosport'a göre bu durumun ardından Ducati, WSBK için Miller ile görüşmelere başladı.

Miller, Ducati'de geçirdiği süre boyunca premier sınıfta üç zafer elde etti ve bu zaferlerin sonuncusu 2022'deki Japonya GP'sinde geldi.

Avustralyalı sürücü geçen yıl KTM'ye geçti ancak Pedro Acosta'nın Brad Binder ile birlikte fabrika takımına terfi etmesinin ardından takımdan ayrılırken, Maverick Vinales ve Enea Bastianini 2025'ten itibaren uydu Tech3 takımıyla sözleşme imzaladı.

Başlangıçta Avustralyalı sürücünün, Miguel Oliveira'nın yeri için yeni bir sürücü arayan Aprilia'nın uydu takımı Trackhouse Racing'de bir yer bulabileceği düşünülüyordu. Ancak Amerikan ekibinin Moto2 sürücüsü Ai Ogura ile anlaşmaya yaklaşmasıyla birlikte bu ihtimal de ortadan kalkmış gibi görünüyor.

Ai Ogura, MT Helmets MSI

Ai Ogura, MT Helmets MSI

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller şimdi geleceğine karar vermeden önce diğer hamleleri bekliyor. Ducati'nin yanı sıra, 2025'te WSBK'ya katılması için bir fabrika takımından en az bir teklif daha aldığına inanılıyor.

Ancak 29 yaşındaki sürücü şu anda premier sınıftaki seçeneklerini değerlendirmeyi tercih ediyor.  Geleceğini kesinleştirmeden önce 16-18 Ağustos'taki Avusturya GP'sine kadar süre istiyor.

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