Ducati, Marquez'le anlaşmakla ilgilenmiyor

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Marquez, 2020 yılında yaptığı büyük kazada sağ kolunu ciddi şekilde kırmış ve geride kalan üç yılı bu sakatlıkla boğuşarak geçirmişti.

Honda ile olan kontratı 2024 sonunda bitiyor ve 2013-19 yılları arasında altı şampiyonluk kazanan Marquez'in kazanabilecek bir motosiklete sahip olmaması halinde Honda'dan ayrılabileceği konuşuluyor.

Geride kalan yıllarda Marquez'in adı sık sık rakip üreticilerle anılıyordu fakat Ducati'de yarışması için kapılar -şimdilik- kapanmış durumda.

Motorsport.com'a ait Motorsport.es'e konuşan Ciabatti, Marquez'in istemesi halinde onunla potansiyel bir geleceği memnuniyetle görüşebileceğini ancak 2022 şampiyonu Francesco Bagnaia'nın da aralarında bulunduğu mevcut sürücü kadrosunda, kendisine yer olmadığını belirtti.

Ciabatti, "Ducati'nin Marc gibi bir 'uzaylıya' ihtiyacı yok değil fakat Ducati'nin zaten kendi uzaylıları var."

"Asla asla dememelisiniz fakat Marquez 30 yaşında. Oysa bizim 5-6 yaş daha genç sürücülerimiz var ve gelişime de açıklar."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ducati'nin Marquez'e ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ve bunu büyük bir saygıyla söylüyorum."

"Fabrika takımına katılmayı isteyen zaten yeterince sürücümüz var. Dolayısıyla onunla sözleşme imzalamayı düşünmüyoruz."

"Elbette yarın bizi arayıp bir görüşme talep ederse, telefonu yüzüne kapatmayacağız."

"Ancak Marc'ın Ducati'ye imza atma zamanı birkaç yıl önceydi, artık böyle bir şey söz konusu değil." dedi.