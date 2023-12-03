Ducati, Marquez'in testinin ardından: "2024'te yönetmemiz gereken yeni baş ağrıları olacak"

Ducati'nin son 2 yıldır MotoGP gridindeki en iyi motosiklete sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz, 2024'te de bu durum -en azından mevcut konjonktürde- pek değişecek gibi durmuyor.

Ayrıca Ducati, 3 farklı uydu takımına da motosiklet tedarik ediyor. Bu da gridde 8 adet dominant Ducati gördüğümüz anlamına geliyor. Tabii böyle olunca, galibiyet ve şampiyonluk mücadeleleri de Ducati'ler arasında geçiyor.

Ducati, kendi motosikletleri ve sürücüleri arasında geçen bu mücadeleleri çoğunlukla kontrol etse de işler bazen kontrolden çıkabiliyor ve taraflar gerilebiliyor. Mesela 2023'ün son yarışlarında Ducati patronu Tardozzi yer yer Jorge Martin'in sürüşünü eleştirmişti. Ancak dediğimiz gibi şu ana kadar Ducati bu durumu çoğunlukla başarıyla yönetmeyi başardı.

2024'e gidilirken ise Ducati'nin sürücü kadrosu çok daha rekabetçi bir hâl alacak ve işler, Ducati için fazlasıyla karmaşık hâle gelebilir.

Marc Marquez ve Franco Morbidelli gibi kendini kanıtlamış sürücüler Ducati ailesine katıldı, Enea Bastianini ise 2024 motosikletinde çok daha rahat hissettiğini söylüyor ve yeni sezonda mücadeleye geri dönecek gibi duruyor.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing

VR46'da yarışacak Fabio di Giannantonio, 2023'ün son yarışlarında ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Gresini'den Alex Marquez de bu yıl yeteneğini herkese kanıtladı.

En azından şimdilik ufak bir tahminde bulunacak olursak; önümüzdeki sezon fabrika motosikleti kullanacak Bagnaia, Martin ve Bastianini'ye ek olarak Marc Marquez'in de şampiyonluk için mücadele edebileceğini söyleyebiliriz. Tabii buraya Bezzecchi, hatta fabrika motosikleti sürecek Morbidelli bile eklenebilir.

Yani 2024'te Ducati'nin sürücü kadrosu çok daha güçlü olacak ve 8 sürücünün de zaferler için savaşabilecek potansiyele sahip olması kimseyi şaşırtmaz. Bu da Ducati için daha fazla baş ağrısı ve sorun demek.

Özellikle de aileye yeni katılan Marquez'in Gresini'de olması, onu Ducati için nispeten "kontrol edilemez" bir tehdit yapıyor.

Sonuçta Bagnaia, Martin ve Bastianini'nin direkt olarak Ducati ile kontratları var ve fabrika sürücüleriler. Marquez ise sadece Gresini'ye bağlı, yani Ducati'nin Marquez'i kontrol etmesi oldukça zor olacak. Bu da tabii ki Ducati'nin hoşuna gitmiyor.

İtalya markadan Paolo Ciabatti ise Marquez'in yaratabileceği potansiyel "baş ağrılarının" farkında ve 2024'te bunu iyi bir şekilde yönetmeleri gerekeceğini söylüyor.

MotoGP.com'a konuşan Ciabatti, "Bunu yönetebileceğimizi göstermemiz gerek. Yakın geçmişte, fabrika takımı ve Pramac arasındaki nispeten kompleks durumları ve rekabetleri yönetebildiğimizi gösterdik."

"Şunu unutmayalım: Pramac'ta fabrika ekibinden 7 kişi çalışıyor, Gresini'de 5 kişi çalışıyor ve VR46'da 3 kişi çalışıyor. Yani fabrika ekibimizden insanlar oradalar."

"Tüm Ducati sürücüleri birbirleriyle verilerini paylaşıyorlar. Yani herkes birbirine açık. Bu, Ducati'nin baş edebileceğini düşündüğü bir şey. Bunu en iyi şekilde yönetmek zorundayız."

"Sportif tarafta her zaman adiliz. Bazı insanlar bize "Takım emirleri!" diyorlar ama Katar'da Di Giannantonio kazanmayı hak ettiği için kazandı, onu durdurmadık. Böyle birçok durum var. Bu bizim felsefemiz, politikamız, stratejimiz."

"Dediğim gibi her sürücü birbiriyle veri paylaşıyor ve 2024 enteresan geçecek. Muhtemelen başımızı ağrıtacak yeni şeyler olacak..." dedi.