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MotoGP

Ducati, Marquez'in 2025'teki fabrika geçişi için MotoGP ekip şefini seçti

Motorsport.com'a göre Ducati, Marc Marquez'in 2025 yılında fabrika MotoGP takımına geçişi için ekip şefi olarak Marco Rigamonti'yi seçti.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şu anda Enea Bastianini'nin ekip şefi olan Lombardiya doğumlu teknisyen, Marquez'in 2025 yılında yarışacağı Desmosedici GP25 üzerinde çalışacak ekibin yönetiminden sorumlu olacak.

Rigamonti, son iki sezondur Bastianini'nin garajında yer almadan önce 2017 ve 2018'de Suzuki'de Andrea Iannone ile çalıştı ve Johann Zarco'nun ekip şefi olmak üzere Pramac ile Ducati'ye geri döndü.

Geçtiğimiz hafta sonu Assen'de Marquez, Ducati'nin İtalya GP'sinden sonra Francesco Bagnaia'nın takım arkadaşı olarak Jorge Martin yerine kendisini seçtiğini açıklamasının ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı.

Katalan sürücü daha sonra, Honda'daki önceki görevinden Gresini'ye götürdüğü ve yakın bir ilişkiye sahip olduğu tek mekaniker olan Javi Ortiz'in de Ducati takımına katılacağını söyledi.

Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport.com'a göre şu anki elektronik mühendisi ve Ducati ekibinin Gresini üyelerinden biri olan Mattia Sereni de onu takip edecek.

Ducati, Rigamonti'ye Marquez fabrika sürücüsü rolünü üstlendiğinde yeni görevlerinin ne olacağını, muhtemelen Valensiya'daki sezonun son yarışından sonraki testte söyledi.

Marquez, Honda'dan ayrıldıktan sonra Gresini'ye katıldığından beri, Joan Mir'in 2020'de Suzuki ile dünya şampiyonu olmasına yardımcı olan mühendis Frankie Carchedi ile çalışıyor.

Carchedi'nin Faenza merkezli ekiple doğrudan sözleşmesi bulunuyor.

Marquez Assen'de yaptığı açıklamada, "Ducati'deki yetkili kişiler, performansımın mümkün olan en iyi seviyede olmasını sağlamak için, benim için en uygun ekibi kuracaklar." dedi.

Bu sonuç, İspanyol sürücünün kazandığı sekiz dünya şampiyonluğunun yedisinde teknik menajerliğini yapan ve büyük olasılıkla resmi Honda garajında Joan Mir ile birlikte devam edecek olan Santi Hernandez ile yeniden bir araya gelebileceği yönündeki söylentilere son veriyor.

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