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MotoGP Amerika GP

Ducati, Marquez ve Bagnaia arasında sorun beklemiyor

Ducati MotoGP sportif direktörü Mauro Grassilli, Portekiz Grand Prix'sindeki temasın ardından Marc Marquez ve Francesco Bagnaia arasında sorun beklemiyor.

Ezel Tan
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Marc Marquez, Gresini Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Dördüncülük için mücadele eden Bagnaia ve Marquez geçtiğimiz ay Portekiz GP'sinin 25. turunda temas yaşadılar.

Çarpışma FIM hakemleri tarafından bir yarış olayı olarak kabul edildi, ancak Marquez'e göre hatalı taraf net şekilde İtalyan sürücüydü.

Her ikisi de Perşembe günü Amerika Grand Prix'si öncesinde aynı basın toplantısında yer aldı fakat ikisine de olayla ilgili soru yöneltilmedi.

İkinci antrenman sırasında motogp.com'a konuşan Grassilli, olaydan sonra her ikisine de mesaj gönderdiğini ve gelen yanıtların "pozitif" olduğunu söyledi.

Durumu yatıştırmak için ne yaptığı sorulduğunda Grassilli, "Çok kolay: Her ikisine de yarıştan sonra  bir mesaj gönderdim."

"Sadece 'hey çocuklar, her şey kontrol altında mı?' demek istedim."

"Pecco ve Marc bana 'evet, her şey kontrol altında, COTA'yı sabırsızlıkla bekliyoruz' şeklinde cevap verdiler. Yani her şey gayet pozitif." dedi.

Marc Marquez, Gresini Racing and Francesco Bagnaia, Ducati Team crash

Marc Marquez, Gresini Racing and Francesco Bagnaia, Ducati Team crash

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aynı röportajda Grassilli, Ducati'nin VR46 ve Pramac ile olan uydu takımı anlaşmalarını uzatmak istediğini belirtti.

Her ikisinin de 2025 için Yamaha ile temas halinde olduğu bildirilmişti.

Pramac'ın mevcut anlaşmasında, 2024'te sonra da otomatik olarak  İtalyan üreticiyle devam etmelerini sağlayacak bir madde var ancak uygun bir teklif gelirse ayrılabilirler.

VR46 ise güncel Ducati motosikletleriyle yarışmak istiyor.

Grassilli, "Bazı görüşmelerimiz var, VR ile görüşüyoruz, Pramac ile görüşüyoruz."

"Amacımız gelecek için de aynı yapıya sahip olmak. Yani hedefim hem gelecek yıl hem de sonrasında Pramac ve VR46 ile birlikte olmak." dedi.

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