MotoGP Malezya GP

Ducati: "Marquez, MotoGP tarihinin en önemli sürücülerinden biri"

Sepang'da zafere ulaşarak sekizinci dünya şampiyonluğuna yaklaşan Marc Marquez, Ducati patronu Davide Tardozzi'den büyük övgü aldı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 1 Kas 2026 18:10

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Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

MotoGP Malezya Grand Prix'sinde sergilediği baskın performansla sezonun yedinci galibiyetine ulaşan Marc Marquez, şampiyonluk yarışında puan farkını 44'e çıkararak sekizinci dünya şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı. Sepang'daki 20 turluk yarışta pole pozisyonundaki kardeşi Alex Marquez'i ilk virajda geçip damalı bayrağı dört saniyeden fazla farkla ön sırada gören 33 yaşındaki İspanyol sürücü, Ducati garajında büyük sevinç anlarına sebep oldu.

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Davide Tardozzi, şunları söyledi: "Marc bugün gerçekten mükemmel bir yarış çıkardı, ilk andan itibaren inanılmaz akıllıca sürdü.”

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

“Hem çok hızlıydı hem de arka lastiği mükemmel bir şekilde yönetti. Nitekim yarış sonunda Marco Bezzecchi'nin bu konuda ne kadar ciddi sorunlar yaşadığını hep birlikte gördük.”

“Bugün rahatlıkla söyleyebilirim ki Marc, MotoGP tarihinin en önemli sürücülerinden biri. Onun zihniyetini, takıma nasıl güvendiğini ve bizleri zafere nasıl inandırdığını çok iyi biliyoruz.”

“Buna en başta kendisi inandı, ardından Gigi Dall’Igna ve mühendislerimiz de aynı inancı paylaştı. Bence en önemli şey bir sürücünün takımıyla kurduğu bu yakın ve güçlü bağdır.”

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- Motorsport.com Ekibi

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