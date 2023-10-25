Ducati: "Marquez, Gresini'de 'bedavaya' yarışacak"

Ducati'nin sportif direktörü Paolo Ciabatti, İtalyan web sitesi Moto.it'e verdiği bir röportajda Marc Márquez'in gelecek sezon Gresini takımında para almadan yarışacağını açıkladı.

Ducati yöneticilerinin, genellikle hassas bilgileri dahi kamuoyuna açıklamayı sevdiği biliniyor.

Birkaç hafta önce Gigi Dall'Igna'dan çarpıcı açıklamalar gelmişti, şimdi ise Ciabatti, İspanyol sürücünün maaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ciabatti şöyle dedi: "Ben bile Honda'nın Márquez'den vazgeçemeyeceğine ikna olmuştum."

"Marc, sanırım kardeşi Alex ile konuştuktan ve geçen yılki motosikletin gücünü değerlendirdikten sonra Gresini takımıyla anlaştı."

"Anladığım kadarıyla sıfır kontratla ya da başka bir deyişle 'bedavaya' yarışıyor."

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team



Detay sorulduğunda şöyle dedi: "Bildiğim kadarıyla bedavaya yarışacak fakat bunu -eğer söylemek isterlerse- takıma veya sürücünün kendisine sormanız gerekir."

"Bu seçime neden olan şey ekonomik faktör değil. Ducati'yi tekrar kazanmak için en iyi motosiklet olarak görmesinden gurur duymalıyız."

"Açıkçası kötü bir müşteri olduğu gerçeğini saklamıyorum çünkü Dünya Şampiyonluğu için yarışan sürücülerimiz -Pecco Bagnaia, Jorge Martin ve Marco Bezzecchi- var."

"Yani ekstra bir rekabet unsuru eklemeye gerek yoktu. Bu, yönetilmesi gereken ekstra bir karmaşıklık yaratacak ama aynı zamanda ileri gitmek için de teşvik olacak."

Márquez Gresini ile yalnızca bir yıllık sözleşme imzaladı ve 2025'te Ducati fabrika ekibine geçebilir.

Bu konuda Ciabatti, "Bu şu anda söyleyemeyeceğim bir şey. Piyasada devam etmek ve KTM ya da Aprilia'ya geçmek için bir başlangıç da olabilir."

"2025 yılında Brad Binder hariç neredeyse tüm fabrika sürücülerinin sözleşmeleri sona erecek. Çeşitli olasılıklar olacak ve Ducati de bunlardan biri."

"Fakat herhangi bir garanti yok. Pazar açık olacak ve neler olacağını göreceğiz. Marquez'in gelişi 2025 hedefiyle gerçekleşen bir şey değil."

"İnanması zor ama bu Marc ve Gresini'nin karar verdiği bir şey, Ducati'nin değil." dedi.